Россияне рассказали о своих страхах в пандемию коронавируса

Остаться еще на полгода в замкнутом пространстве с детьми, заболеть и дальше проживать в одной квартире со своей свекровью, потерять работу или вновь лишиться возможности гулять – все эти страхи появились у жителей России весной и с течением эпидемии только усиливаются. Рассказываем, чего россияне больше всего боятся в пандемию коронавируса, а также как эти страхи можно побороть.
Болезнь никуда не ушла, расслабляться рано. Вопреки распространенному мнению, осенний пик инфекции еще не пройден. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить ограничения по коронавирусу в ряде российских регионов.
За весь период в России зафиксировано 1 796 132 заболевших, 1 335 141 человек выздоровели.
А чего бояться-то?
Чтобы узнать о самых популярных страхах у жителей мегаполиса, Москва 24 провела опрос среди своих подписчиков в соцсетях. Как оказалось, страхи у жителей России совершенно разные, а некоторые из них далеко не очевидные.
Например, многие жители страны в период пандемии не так уж сильно боятся заболеть. Больше всего их пугает вероятность остаться без работы или потерять в заработной плате. Несмотря на поддержку бизнеса со стороны государства, некоторые предприятия закрываются, примерно каждый 10-й из опрошенных боится оказаться без дохода.
Также многие россияне боятся, что придется и дальше работать удаленно. Весенняя "эйфория" от работы из дома прошла, и сотрудники офисов и крупных компаний успели трезво оценить плюсы и минусы удаленки, а также подумать на перспективу. Как оказалось, многие не хотят решать рабочие вопросы в домашнем кресле с детками под боком. Нехватка личного пространства, шум, отвлекающая обстановка, домашние обязанности и невозможность сосредоточиться – самые популярные аргументы против работы вне офиса.
К тому же многие родители соскучились по чувству свободы, которое, как ни удивительно, они обретали, отводя детей в школу и отправляясь на работу.
Среди опрошенных были и те, кто боится "сумасшедших". По их мнению, пандемия ударила и по психологическому здоровью многих граждан: кто-то нападает на людей в метро или магазине, кто-то устраивает постоянные скандалы с соседями, а кто-то берется за оружие – пессимистические настроения во время эпидемии связывают и с такими происшествиями.
Наконец нашлись и люди, которые не боятся коронавируса. По их мнению, инфекции не существует, пандемия – заговор мирового правительства, а ежедневно заболевают и гибнут люди от спектра других заболеваний, не связанных с COVID.
"Боюсь серьезных осложнений"
И тем не менее большинство самых популярных страхов связано непосредственно с коронавирусом. Однако просто заразиться мало кто боится, это кажется не таким страшным: у многих друзья и знакомые уже выздоровели без особых потерь, в окружении каждого есть человек, который перенес COVID-19 почти бессимптомно. Люди боятся именно тяжелого течения заболевания и его последствий.
Однако никаких гарантий легкого течения болезни у определенных категорий населения медики, к сожалению, не дают. И самый верный способ победить этот страх – тщательно соблюдать противоэпидемические меры, постоянно носить средства индивидуальной защиты и своевременно обращаться к доктору.
"Есть два простых средства, как себя обезопасить. Первое – соблюдать все противоэпидемические правила, чтобы не заболеть вообще. И второе, в случае появления симптомов ОРВИ моментально обращаться к врачу, чтобы вовремя диагностировать ковид. Ничего другого пока в мире в этом вопросе не придумано", – заявила в беседе с Москвой 24 главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
"А если я принесу вирус домой?"
Многие россияне, особенно продолжающие работать в офисе, больше всего боятся заразить своих родных и близких.
Чтобы избежать такой ситуации, терапевт высшей категории Людмила Лапа советует применять определенный порядок действий по возвращении домой.
"Для начала можно по старинке разуваться перед дверью квартиры и оставлять там обувь на несколько часов. Кроме того, снимать всю одежду с улицы я рекомендую в ванной комнате. Что можно постирать – сразу в стирку, остальное можно прокварцевать, если есть возможность. Но самое главное – это тщательно вымыть руки, лицо, промыть нос, а идеально – принять душ", – делится рекомендациями с Москвой 24 терапевт. Тогда, по ее мнению, риски занести инфекцию домой значительно снизятся.
"Так боюсь чихнуть в магазине!"
Забавный и в то же время обоснованный страх многих россиян – чихнуть или случайно закашляться в общественном месте. Появление такой фобии связано с участившимися случаями нападения на кашляющих, чихающих граждан и людей без маски – в России и в мире.
Гериатр Ольга Ткачева заявила: при чихании и кашле первый помощник против заражения – это маска. "Если человек чихнул в маске или респираторе, то риск заражения окружающих минимизируется. Особенно если все соблюдают социальную дистанцию", – рассказала врач.
Кулаками махать тут ни к чему. Тем более разовое чихание или кашель необязательно свидетельствуют о наличии вируса.
"Боюсь, что вирус мутирует"
Основная причина большинства страхов пандемии – это неизвестность. В частности, многих интересует, а что будет дальше с самим вирусом.
Говоря о коронавирусе, такое развитие событий, по мнению вирусолога и профессора Анатолия Альтштейна, крайне маловероятно. "Мы видим по всему миру снижение летальности. Если весной она составляла 6% в среднем, то сейчас менее двух", – заявил вирусолог Москве 24.
Эксперт также отметил снижение патогенности COVID-19 со временем. Ведь респираторному вирусу, по словам вирусолога, просто невыгодно убивать человека – иначе он не сможет распространяться.
"Мы никогда не снимем маски"
Многие эксперты отмечают, что до пандемии коронавируса в России в принципе культура ношения масок была не развита. Поэтому необходимость постоянно использовать средства индивидуальной защиты доставляет жителям страны большое неудобство.
Эксперты утверждают, что пандемия коронавируса изменит взгляды людей на многое, а в особенности – на свое здоровье и здоровье окружающих. И забыть о масках навсегда жители не только России, но и всего мира не смогут.
Однако возможность отказаться от ношения средств защиты на постоянной основе все же есть. В частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что вакцинация от COVID-19 может стать той спасительной ниточкой к прежней жизни.
"Я думаю, что мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", – ранее заявляла глава ведомства.
Прививки от коронавируса медицинским работникам начали делать еще в конце сентября – ведь они находятся в наибольшей группе риска, постоянно сталкиваясь с больными. Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться уже до конца текущего года. Владимир Путин отметил, что российские вакцины безопасны и эффективны.
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