Россияне рассказали о своих страхах в пандемию коронавируса

Остаться еще на полгода в замкнутом пространстве с детьми, заболеть и дальше проживать в одной квартире со своей свекровью, потерять работу или вновь лишиться возможности гулять – все эти страхи появились у жителей России весной и с течением эпидемии только усиливаются. Рассказываем, чего россияне больше всего боятся в пандемию коронавируса, а также как эти страхи можно побороть.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

9 ноября в России побит очередной рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса. За сутки инфекция подтвердилась у 21 798 человек. При этом на Москву пришлось почти 7 тысяч новых случаев заражения. Болезнь никуда не ушла, расслабляться рано. Вопреки распространенному мнению, осенний пик инфекции еще не пройден. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить ограничения по коронавирусу в ряде российских регионов. За весь период в России зафиксировано 1 796 132 заболевших, 1 335 141 человек выздоровели.



А чего бояться-то?

Чтобы узнать о самых популярных страхах у жителей мегаполиса, Москва 24 провела опрос среди своих подписчиков в соцсетях. Как оказалось, страхи у жителей России совершенно разные, а некоторые из них далеко не очевидные.

Например, многие жители страны в период пандемии не так уж сильно боятся заболеть. Больше всего их пугает вероятность остаться без работы или потерять в заработной плате. Несмотря на поддержку бизнеса со стороны государства, некоторые предприятия закрываются, примерно каждый 10-й из опрошенных боится оказаться без дохода.

Также многие россияне боятся, что придется и дальше работать удаленно. Весенняя "эйфория" от работы из дома прошла, и сотрудники офисов и крупных компаний успели трезво оценить плюсы и минусы удаленки, а также подумать на перспективу. Как оказалось, многие не хотят решать рабочие вопросы в домашнем кресле с детками под боком. Нехватка личного пространства, шум, отвлекающая обстановка, домашние обязанности и невозможность сосредоточиться – самые популярные аргументы против работы вне офиса.

К тому же многие родители соскучились по чувству свободы, которое, как ни удивительно, они обретали, отводя детей в школу и отправляясь на работу.





Седа Боюсь не вернуться в прежнюю жизнь... Так долго все это длится.

Среди опрошенных были и те, кто боится "сумасшедших". По их мнению, пандемия ударила и по психологическому здоровью многих граждан: кто-то нападает на людей в метро или магазине, кто-то устраивает постоянные скандалы с соседями, а кто-то берется за оружие – пессимистические настроения во время эпидемии связывают и с такими происшествиями.

Наконец нашлись и люди, которые не боятся коронавируса. По их мнению, инфекции не существует, пандемия – заговор мирового правительства, а ежедневно заболевают и гибнут люди от спектра других заболеваний, не связанных с COVID.

"Боюсь серьезных осложнений"

И тем не менее большинство самых популярных страхов связано непосредственно с коронавирусом. Однако просто заразиться мало кто боится, это кажется не таким страшным: у многих друзья и знакомые уже выздоровели без особых потерь, в окружении каждого есть человек, который перенес COVID-19 почти бессимптомно. Люди боятся именно тяжелого течения заболевания и его последствий.





Ирина Боюсь получить осложнения, тяжелую пневмонию или недостаточность какую-нибудь.

Однако никаких гарантий легкого течения болезни у определенных категорий населения медики, к сожалению, не дают. И самый верный способ победить этот страх – тщательно соблюдать противоэпидемические меры, постоянно носить средства индивидуальной защиты и своевременно обращаться к доктору.

"Есть два простых средства, как себя обезопасить. Первое – соблюдать все противоэпидемические правила, чтобы не заболеть вообще. И второе, в случае появления симптомов ОРВИ моментально обращаться к врачу, чтобы вовремя диагностировать ковид. Ничего другого пока в мире в этом вопросе не придумано", – заявила в беседе с Москвой 24 главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

"А если я принесу вирус домой?"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Многие россияне, особенно продолжающие работать в офисе, больше всего боятся заразить своих родных и близких.





Виктория Очень боюсь потерять родных, близких и дорогих сердцу людей!

Чтобы избежать такой ситуации, терапевт высшей категории Людмила Лапа советует применять определенный порядок действий по возвращении домой.

"Для начала можно по старинке разуваться перед дверью квартиры и оставлять там обувь на несколько часов. Кроме того, снимать всю одежду с улицы я рекомендую в ванной комнате. Что можно постирать – сразу в стирку, остальное можно прокварцевать, если есть возможность. Но самое главное – это тщательно вымыть руки, лицо, промыть нос, а идеально – принять душ", – делится рекомендациями с Москвой 24 терапевт. Тогда, по ее мнению, риски занести инфекцию домой значительно снизятся.

"Так боюсь чихнуть в магазине!"

Забавный и в то же время обоснованный страх многих россиян – чихнуть или случайно закашляться в общественном месте. Появление такой фобии связано с участившимися случаями нападения на кашляющих, чихающих граждан и людей без маски – в России и в мире.





Павел Один раз чихнул в магазине – думал, что меня выставят в лучшем случае. Теперь боюсь даже нос чесать там.

Гериатр Ольга Ткачева заявила: при чихании и кашле первый помощник против заражения – это маска. "Если человек чихнул в маске или респираторе, то риск заражения окружающих минимизируется. Особенно если все соблюдают социальную дистанцию", – рассказала врач.

Кулаками махать тут ни к чему. Тем более разовое чихание или кашель необязательно свидетельствуют о наличии вируса.

"Боюсь, что вирус мутирует"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Основная причина большинства страхов пандемии – это неизвестность. В частности, многих интересует, а что будет дальше с самим вирусом.





Владимир Боюсь, что вирус мутирует и станет косить людей тысячами, как чума.

Говоря о коронавирусе, такое развитие событий, по мнению вирусолога и профессора Анатолия Альтштейна, крайне маловероятно. "Мы видим по всему миру снижение летальности. Если весной она составляла 6% в среднем, то сейчас менее двух", – заявил вирусолог Москве 24.

Эксперт также отметил снижение патогенности COVID-19 со временем. Ведь респираторному вирусу, по словам вирусолога, просто невыгодно убивать человека – иначе он не сможет распространяться.

"Мы никогда не снимем маски"

Многие эксперты отмечают, что до пандемии коронавируса в России в принципе культура ношения масок была не развита. Поэтому необходимость постоянно использовать средства индивидуальной защиты доставляет жителям страны большое неудобство.





Виктор Боюсь, что нам до скончания веков придется носить эти ужасные маски...

Эксперты утверждают, что пандемия коронавируса изменит взгляды людей на многое, а в особенности – на свое здоровье и здоровье окружающих. И забыть о масках навсегда жители не только России, но и всего мира не смогут.

Однако возможность отказаться от ношения средств защиты на постоянной основе все же есть. В частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что вакцинация от COVID-19 может стать той спасительной ниточкой к прежней жизни.

"Я думаю, что мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", – ранее заявляла глава ведомства.

Прививки от коронавируса медицинским работникам начали делать еще в конце сентября – ведь они находятся в наибольшей группе риска, постоянно сталкиваясь с больными. Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться уже до конца текущего года. Владимир Путин отметил, что российские вакцины безопасны и эффективны.