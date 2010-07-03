Не только ограничительные меры и вакцинация: что еще поможет справиться с пандемией?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Количество людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией во всем мире, превысило 40 миллионов, и число заболевших продолжает расти. Закрывшиеся было ковидные госпитали вновь начали работать, а ограничительные меры, которые не так давно были ослаблены, снова ужесточают.

Магазины, рестораны, фитнес-центры, кинотеатры сегодня вынуждены тщательно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Одна из основных: "Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа". Казалось бы, поставь прибор по очистке воздуха – и нет проблем. Но не все так просто. В ходе проверки учитываются три фактора:

Эффективность обеззараживания. Не все приборы по очистке воздуха убирают из воздушного потока микробиологические загрязнители;

Гарантия безопасной работы рециркулятора в присутствии человека;

Мощность приборов и их количество соответствуют площади помещения. Необходимо учитывать, что у каждого обеззараживателя ограниченный радиус действия.

Очищать воздух можно по-разному

Все эти данные указываются в паспорте или сертификате рециркулятора, и именно эти документы необходимо предъявлять при проверке. Несоответствие хотя бы одному из трех вышеперечисленных факторов может привести как к наложению штрафа, так и к временному закрытию организации.

Столь строгие меры оправданны. Ведь до начала массовой вакцинации соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, а также обеззараживание воздуха – фактически единственный способ снизить риск распространения инфекции.

Ведущими российскими институтами РАН и международными научно-исследовательскими центрами была разработана уникальная комплексная технология очистки и обеззараживания воздуха (КТОВ). Она позволяет полностью удалять из воздуха все существующие вирусы и бактерии.

Реализацию подобных проектов осуществляет компания "Аэролайф", которая более 20 лет разрабатывает и производит современные системы очистки и обеззараживания воздуха. Сегодня оборудование используется в более чем 500 медицинских учреждениях РФ и 76 COVID-центрах.

Системы "Аэролайф" удаляют из воздуха все виды микроорганизмов, в том числе любые вирусы (подтвержденная эффективность обеззараживания и инактивации – 99,9%), опасные и токсичные химические вещества, а также твердые и жидкие аэрозоли (постоянный класс фильтрации – Н14).

Все оборудование имеет разрешительную документацию, соответствует требованиям по уровню шума и электробезопасности. Системы могут работать в присутствии человека неограниченное время. Еще одно преимущество "Аэролайфа" – это модели оборудования, которые не требуют вмешательства в существующие инженерные сети здания, переделки вентиляции и могут быть смонтированы в течение одного дня.

"Аэролайф" имеет рекомендацию Роспотребнадзора и является изделием медицинской техники (регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 25.04.2018 г. № ФСР 2011/11194). Исследования, которые проводились и в России, и за рубежом, доказали, что эффективность очистки воздуха от вирусов и бактерий составляет более 99%.

В условиях пандемии системы, которые очищают и обеззараживают воздух, могут быть установлены не только в медицинских учреждениях, но и в ресторанах, магазинах, спортивных клубах, салонах красоты, школах, институтах – в любых помещениях, где собираются люди.

Все разрешительные документы, экспертные заключения, рекомендации и данные исследований опубликованы на сайте компании https://vozdyx.ru/documents/#certificates.

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