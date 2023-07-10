Приглашение на прием и лжепохищение: какими новыми схемами пользуются аферисты

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. От имени Центробанка они рассылают электронные письма с приглашением граждан на личный прием. Об этом предупредили в самом регуляторе. Рассказываем, какие еще способы мошенничества появились недавно и как не стать жертвой аферистов.



Фальшивое приглашение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Центробанке предупредили россиян о новой мошеннической схеме. В частности, аферисты начали рассылать жертвам электронные письма с приглашением на личный прием в ЦБ. "Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы", – говорится в сообщении регулятора.

Для убедительности мошенники меняют электронный адрес отправителя письма на домен Центробанка cbr.ru.





из сообщения в телеграм-канале Цетробанка После отправки письма мошенники связываются с получателем и под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и СМС-код либо уговорить перевести деньги.

В Банке России подчеркнули, что не приглашают на прием по собственной инициативе, а также не звонят гражданам и не запрашивают их данные. Для уточнения информации рекомендуется обращаться в контактный центр по номеру 8 (800) 300-30-00 (с мобильного – короткий номер 300).



Спектакль с похищением

Аферисты, которые используют многоэтапные схемы с психологическими манипуляциями, придумали историю с фальшивым похищением людей. Об этом рассказали в МВД РФ. Жертву от лица "правоохранителей" убеждают, что на нее оформляют кредиты и предлагают поучаствовать в задержании мошенников.

Сначала человек по указанию телефонных жуликов переводит им свои сбережения, дальше те переходят ко второму этапу. Жертвам рассказывают, что аферисты якобы узнали об их связи с правоохранителями и планируют мстить.





Ирина Волк официальный представитель МВД Доверчивых людей убеждают покинуть место постоянного проживания, прервать общение с родственниками и друзьями, сменить телефон и сим-карту, скрыться в гостинице или съемной квартире в другом населенном пункте. После этого их родственникам поступают сообщения о якобы имевшем место похищении с требованием заплатить выкуп.

Иногда преступники идут еще дальше. Они заставляют людей записывать видео или аудио-сообщения для своих родных, в которых потерпевшие просят выполнить все поступающие указания.



Заплатить за свою же работу

Аферисты начали предлагать россиянам работу по оценке онлайн-кинотеатров, но предварительно будущие "сотрудники" должны направить им деньги. "Клиентам банков стали поступать сообщения с предложением помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой платформы", – рассказали в пресс-службе ВТБ.





из сообщения пресс-службы ВТБ Такие приглашения поступают, как правило, с зарубежных номеров, владельцы которых обещают заплатить за "работу" от 3 до 12 тысяч рублей. В конце сообщения указывается телефон "менеджера", с которым можно связаться и уточнить подробности.

Также злоумышленники просят заполнить анкету, в которой необходимо указать контактные данные для "трудоустройства", и дают "сотруднику" ссылку на поддельный сайт. После прохождения регистрации жертве предлагают перечислить деньги на обозначенный счет и уже после приступить к оценке фильмов. Сумма на нем растет от количества проделанной работы, но вывести средства уже не получится.



"Примеряют" лица

Еще один способ мошенничества – подделка в мессенджерах профилей близких и знакомых потенциальных жертв. "В мессенджере поступает сообщение от аккаунта с фотографией и личными данными знакомых вам людей. От их лица злоумышленники могут написать сразу нескольким контактам своей жертвы с просьбой одолжить деньги", – рассказали в пресс-службе ВТБ.

Всю необходимую информацию жулики берут из открытых профилей в соцсетях. Сама схема не новая, просто злоумышленники переключились именно на мессенджеры. По данным банка, с конца 2022 года активность таких мошенников увеличилась на 12%.



Правила безопасности

Чтобы обезопасить себя и своих близких от аферистов, стоит придерживаться ряда простых рекомендаций от Роспотребнадзора.



Не сообщать никому данные своих банковских карт, а также СМС-коды.

Не совершать никакие операции с картой под диктовку незнакомца по телефону. Необходимо положить трубку и перезвонить в организацию, откуда якобы поступил звонок, по ее официальному номеру, чтобы уточнить информацию.

Избегать сомнительных предложений заработать денег или поучаствовать в проекте с обязательным первоначальным взносом за еще не выполненную работу.

Если родственник или знакомый просит срочно перевести средства, нужно задать ему личные вопросы, чтобы убедиться, не мошенник ли это, а лучше – перезвонить человеку напрямую по номеру из записной книжки.

Сохранять бдительность при переходе по ссылкам.

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Кроме того, стоит поговорить со своими пожилыми или слишком юными родственниками, чтобы предупредить их о возможных рисках, а также объяснить, как нужно действовать в подобных ситуациях.