МВД РФ рассказало о новой мошеннической схеме с фейковым похищением и реальным выкупом

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В МВД РФ заявили, что у мошенников появилась новая схема обмана. Они убеждают человека, что на его имя оформляют кредиты, и предлагают вместе поймать злоумышленников. Затем жертву "похищают" и требуют за нее реальный выкуп. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила РИА Новости.

Она отметила, что данная схема содержит в себе несколько этапов и психологические манипуляции.

"Когда же по указанию голоса из трубки обманутый гражданин переводит им все накопления, начинается второй этап схемы. Потерпевшим сообщают, что мошенники узнали о том, что они помогают правоохранительным органам, и собираются мстить", – объяснила представитель ведомства.

По ее словам, людей убеждают прервать общение с близкими, сменить телефон и сим-карту, покинуть место жительства. Затем родственники получают сообщения о "похищении" с требованиями заплатить выкуп. Жертву могут склонить к записи видео или голосового сообщения близким с просьбой выполнить все указания.

Ранее сообщалось, что мошенники принудили сына гендиректора сети лабораторий "Гемотест" Рудема Газиева Акима оформить несколько кредитов, перевести средства, а потом покинуть пределы Москвы, угрожая навредить близким. Было возбуждено уголовное дело.

О том, что пропавшего сына гендиректора лаборатории "Гемотест" нашли в Гороховце во Владимирской области, стало известно 18 мая. Злоумышленники позвонили его отцу и потребовали за сына Акима выкуп в размере миллиона долларов.

"Московский патруль": москвичу вернули кредит, оформленный мошенниками