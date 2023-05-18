Сына гендиректора "Гемотеста" принудили оформить кредиты и перевести деньги мошенникам

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Мошенники принудили сына гендиректора сети лабораторий "Гемотест" Рудема Газиева Акима оформить несколько кредитов, перевести средства, а потом покинуть пределы Москвы, угрожая навредить близким. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, злоумышленники с помощью психологических приемов вошли в доверие к потерпевшему, задействуя некоторые данные о его родственниках. Впоследствии мошенники убедили Акима оформить несколько кредитов, перечислить средства, а после заставили уехать из Москвы.

"По указанию незнакомцев, которые представлялись сотрудниками правоохранительных ведомств, молодой человек оставил в городе Пушкине свой автомобиль, выбросил телефоны и на такси отправился во Владимирскую область. Там он жил в квартире, арендованной злоумышленниками, полагая, что тем самым спасает свою семью", – заявила Волк.

Параллельно мошенники вымогали у его родителей деньги. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят ряд мероприятий по поиску лиц, которые имеют отношение к преступлению.

О том, что пропавшего сына гендиректора лаборатории "Гемотест" нашли в Гороховце во Владимирской области, стало известно 18 мая. Злоумышленники позвонили его отцу и потребовали за сына Акима выкуп в размере миллиона долларов.