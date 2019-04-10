Почему москвичей возмутило граффити с изображением друга Тимати на фасаде дома

Москвичи требуют привлечь к ответственности лейбл Black Star после того, как на фасаде дома 1910 года постройки в Подсосенском переулке появилось гигантское граффити. На нем изображен крупным планом рэпер Ратмир Шишков – покойный друг рэп-исполнителя Тимати. Граффити специально нанесли для съемок клипа основателя лейбла, но уже вечером 10 апреля его закрасили. Разбираемся, почему жители недовольны рисунком и кто мог разрешить его размещение на фасаде дома в центре столицы.



Недовольные жители

Черно-белый рисунок с изображением музыканта (бывшего участника проекта "Фабрика звезд") Ратмира Шишкова нарисовали на фасаде дома 14, строения 1, в Подсосенском переулке, который располагается в трех минутах от Покровского бульвара. Жилое здание было построено более ста лет назад по проекту архитектора Виктора Мазырина – раньше здесь располагался доходный дом Мосолова – Скугаревского.



Многоквартирный жилой дом в Подсосенском переулке был построен в 1910 году по заказу купца второй гильдии Семена Мосолова. Здание в стиле модерн с использованием элементов готической архитектуры спроектировал Виктор Мазырин. Большая часть главного фасада дома облицована глазурованным кирпичом светло-серого цвета, создающим эффект жемчужной поверхности. Объект является характерным образцом застройки Москвы начала ХХ века с авторским декором фасадов. По данным Мосгорнаследия, дом является выявленным

Многоквартирный жилой дом в Подсосенском переулке был построен в 1910 году по заказу купца второй гильдии Семена Мосолова. Здание в стиле модерн с использованием элементов готической архитектуры спроектировал Виктор Мазырин. Большая часть главного фасада дома облицована глазурованным кирпичом светло-серого цвета, создающим эффект жемчужной поверхности. Объект является характерным образцом застройки Москвы начала ХХ века с авторским декором фасадов. По данным Мосгорнаследия, дом является выявленным объектом культурного наследия

Музыкант Тимати заказал сделать рисунок для съемок клипа в память о друге Ратмире Шишкове, который более 10 лет назад погиб в автокатастрофе. Москве 24 удалось связаться с создателем Городской художественной службы Artbrig Алексеем Крючковым, который рассказал, что именно он воплотил арт-проект в жизнь на фасаде дома.





Алексей Крючков автор проекта Работу мне заказали клипмейкеры, причем выполнить ее нужно было в рекордные сроки – за двое суток. Это практически нереально было сделать качественно за такой короткий срок, но я в целом доволен, потому что не стал халтурить и сделал фасад красивым.

При этом, по его словам, продакшен Black Star обещал, что работа будет временной, и через месяц ее закрасят маляры.

Однако некоторым москвичам появление граффити пришлось совсем не по душе. Так, например, студент Школы-студии МХАТ Сергей Аполлонов в беседе с Москвой 24 назвал эту работу "убожеством".

"Я знаю про этот переулочек все и очень дорожу им. Мне обидно, что именно этот дом стал "мишенью". Как музыкант я примерно представляю ход событий: Тимати была нужна локация для съемок клипа, они (лейбл Black Star. – Москва 24) решили быстро и по-тихому все сделать в надежде, что в этом пятачке, видимо, живут только бабушки, которые не будут возмущаться. Но не тут-то было, многие жильцы настроены негативно, пожалуй, мы самые радикальные", – отметил он.

По его словам, противники граффити жаловались в управу Басманного района, где им якобы сообщили, что разрешения на этот рисунок не давали.

"Я видел, как все это рисовали, и подошел спросить, на каком основании. Мне ответили, что Black Star пообещал закрасить это после съемок клипа. Потом появилась информация про то, что работу уберут в течение месяца", – добавил студент





Сергей Аполлонов местный житель В крайнем случае я готов закрасить это сам, даже если меня "загребут"! На этом фасаде не должно быть ничего – пусть он будет просто белым, чтобы никого не раздражать.

Еще одна местная жительница Инна Угольникова в интервью каналу Москва 24 назвала граффити "хулиганством и вандализмом". "Я искусствовед. Слово "не нравится" тут не подходит. Жить с этим мы категорически не собираемся", – высказалась она.

Комментируя критику местных жителей, Крючков рассказал, что был готов к неоднозначной реакции на его работу.





Алексей Крючков автор проекта Да, я получил очень хороший гонорар, но важнее другое. Я знал, что делаю, предполагал, что работа вызовет резонанс, вопросы и недовольства – был готов к этому и даже рад, что это произошло. Эта история заставила обратить внимание на современное искусство, всколыхнула общество. Многие обратили внимание на архитектуру, на архитектурное наследие, начали интересоваться этой темой, копаться в ней. С моей помощью дом получит новый фасад.

Однако следует отметить, что у граффити есть не только противники, но и сторонники. Так, например, официальный фан-клуб Ратмира Шишкова приятно удивился появлению рисунка с портретом их кумира. Фанаты музыканта надеются, что портрет на фасаде дома сохранят.

"Мы ряды, что память о нем жива, и это граффити – живое доказательство тому. И искренне жаль, что это кому-то настолько мешает. Чтобы ни случилось с его портретом, он в сердце каждого члена нашего фан-клуба", – пояснили Москве 24 представители клуба.

В свою очередь, в пресс-службе Мосгорнаследия заявили, что "не согласовывали размещение данного граффити, и оно искажает исторический облик памятника, поэтому должно быть удалено". Столичное ведомство направило предписание в ГБУ "Жилищник" с требованием убрать граффити до 15 мая.

Также Мосгорнаследие запросило у управляющей компании информацию о лицах, нанесших граффити. "Несанкционированное нанесение рисунков на объект, обладающий охранным статусом, как и другие несогласованные с департаментом работы, влечет за собой административную ответственность. Ее несет лицо, проводившее работы", – пояснили агентству ТАСС в ведомстве.

Представители лейбла Black Star на момент публикации материала не смогли пояснить Москве 24, почему был нанесен рисунок и будут ли они заниматься его удалением. Но уже вечером 10 апреля рабочие закрасили граффити.

Фото: Москва 24

Подобные скандалы, как с портретом Ратмира Шишкова, происходили в Москве и раньше. Например, в 2015 году один из жителей дома № 19 на Садово-Спасской улице Подобные скандалы, как с портретом Ратмира Шишкова, происходили в Москве и раньше. Например, в 2015 году один из жителей дома № 19 на Садово-Спасской улице возмутился , что на здании появилось граффити с героями "Звездных войн". Тогда столичные власти не нашли оснований стирать произведения ярославского художника Артура Кашака. Но в итоге огромный рисунок, приуроченный к выходу новой части космической саги, все-таки закрасили. А в 2018 году на торце 12-этажного здания в Жулебине нарисовали неоднозначный рисунок к чемпионату мира по футболу. Граффити изображало белокурую девушку, одетую в легкую майку и держащую в руках футбольный мяч. Выяснилось, что прототипом образа стала жена директора компании, которая выполняла заказ по изготовлению граффити.



Кто выдает разрешение на граффити?

В мае 2018 года власти Москвы приняли поправки в закон "О благоустройстве в городе Москве" по поводу порядка нанесения граффити на внешние поверхности зданий. Чтобы не попасть под статью о вандализме или порче имущества, площадку под граффити необходимо получить легально.

Для начала надо придумать и разработать макет. Затем написать обращение на имя главы управы района или директора управляющей компании. Ключевой документ, дающий разрешение на граффити, – письменное разрешение собственника здания. Чтобы разрисовать стену жилого дома, нужно провести общее собрание жильцов и получить поддержку более двух третей собственников дома, также можно получить разрешение от компании, управляющей зданием.

Если же рисунок на фасаде здания был сделан нелегально, то авторы граффити должны сами удалить нежелательное изображение. Если они этого не сделают, обязанность по ликвидации рисунка возлагается на собственников здания. Если и собственники не восстановят здание, граффити удаляется за счет городского бюджета, при этом владельцы объекта должны будут возместить потраченные денежные средства.

Однако в том случае, если здание является объектом культурного наследия, несанкционированное нанесение каких-либо рисунков, надписей и иных несогласованных работ влечет за собой административную ответственность. Ее несет лицо, проводившее работы.



Анатолий Федотов, Екатерина Рукавичникова