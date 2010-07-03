Москвичей возмутил портрет друга Тимати на фасаде жилого дома

Москвичи требуют наказать основателя музыкального лейбла Black Star за порчу фасада в центре города. Граффити на доме 1910 года постройки в Подсосенском переулке жители столицы назвали хамством и вандализмом.
Портрет Ратмира Шишкова – друга артиста, погибшего в результате ДТП в 2007 году – появился на стене после съемок одного из видеоклипов.
"Я искусствовед. Слово "не нравится" тут не подходит. Это хулиганство, это хамство и вандализм", – возмутилась местная жительница Татьяна Арова. "Жить с этим мы категорически не собираемся", – высказалась еще одна жительница дома Инна Угольникова.
Сейчас жители пытаюсь узнать, было ли у артиста разрешение на граффити. "У нас ощущение, что разрешение негласное было получено. Я звонила в префектуру, там сказали, что в течение 30 дней мы вам ответим, горячего отклика нет. Полное равнодушие", – рассказывает активистка Наталья Назарова.
Здание, расположенное по адресу Подсосенский переулок, 14 было возведено в 1910 году по проекту Виктора Мазырина. Фасад здания полностью покрыт керамической плиткой и разделен лопатками болотного цвета на центральную и боковые части. Дом является заявленным объектом культурного наследия.
В мае 2018 года власти Москвы приняли закон о порядке нанесения граффити на внешние поверхности зданий. Чтобы не попасть под статью о вандализме или порче имущества, площадку под граффити необходимо получить легально, отмечается на портале мэра и правительства столицы.
Для начала надо придумать и разработать макет. Затем написать обращение на имя главы управы района или директора управляющей компании. Ключевой документ, дающий разрешение на граффити, – письменное разрешение собственника здания. Чтобы разрисовать стену жилого дома, нужно провести общее собрание жильцов и получить поддержку более половины собственников дома.
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