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Москва 24

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Город

17 мая 2018, 11:24

Принят закон о правилах нанесения граффити на фасады столичных домов

город

Фото: портал Москва 24/Ярослав Кириллов

Мосгордума приняла в третьем чтении закон о правилах нанесения граффити на фасады столичных домов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В документе прописан порядок нанесения надписей и изображений путем покраски, наклейки и росписи на внешние поверхности зданий, строений и сооружений всех форм собственности в столице. Согласно закону, удалять нежелательные граффити будут авторы изображений. Их обяжут восстанавливать поверхность здания до первоначального состояния в определенный срок.

Если авторов найти не удастся, закрасить или стереть граффити должны будут собственники нежилых зданий или лица, управляющие многоквартирными домами. Если и они не исполнят предписание, восстанавливать фасады будут за счет городского бюджета.

Руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин отметил, что закон позволит удалять граффити, которые не соответствуют нормам морали и нравственности. Согласовывать рисунки будут исполнительные власти города.

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