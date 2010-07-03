Граффити с погибшим другом Тимати закрасили

Фото: Москва 24

Рабочие закрасили граффити с изображением рэпера Ратмира Шишкова. Изображение было нанесено на фасад дома 1910 года постройки в Подсосенском переулке.

Черно-белый рисунок появился по заказу рэп-исполнителя Тимати. Так он хотел увековечить память покойного друга. Изображение с артистом, которого не стало в 2007 году, заметили после того, как завершились съемки очередного видеоклипа.

В воплощении идеи музыканта признался создатель Городской художественной службы Artbrig Алексей Крючков. По его словам, он остался доволен работой, которую требовалось выполнить всего за двое суток.

Жителям окрестных домов граффити не понравилось. Тот факт, что изображение украсило здание 1910 года постройки москвичи сочли вандализмом и хамством.

Почти сразу активисты попытались выяснить, получали ли авторы граффити разрешение. Они позвонили в префектуру, где пообещали дать ответ в течение 30 дней.

Прошлой весной столичные власти приняли закон о порядке нанесения граффити на внешние поверхности зданий. Чтобы не попасть под статью о вандализме или порче имущества, площадку под граффити нужно получить легально.

В частности, от авторов требуют показать макет, написать обращение на имя главы управы района или директора управляющей компании, а также добиться письменного разрешения собственника здания. Если объектом для творчества выбран жилой дом, важно собрать жильцов и получить поддержку более половины собственников.

