Граффити с портретом погибшего друга Тимати на фасаде дома могут закрасить

Москвичей возмутил потрет друга Тимати на доме

Граффити с портретом погибшего друга Тимати на фасаде жилого дома могут закрасить по просьбам жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы префектуры Центрального административного округа (ЦАО).

Портрет Ратмира Шишкова – друга артиста, погибшего в результате ДТП в 2007 году, – появился на стене после съемок одного из видеоклипов.

Ранее появилась информация, что москвичи потребовали наказать основателя музыкального лейбла Black Star за порчу фасада в центре города.

Здание, расположенное по адресу Подсосенский переулок, 14 было возведено в 1910 году по проекту Виктора Мазырина. Фасад здания полностью покрыт керамической плиткой и разделен лопатками болотного цвета на центральную и боковые части. Дом является заявленным объектом культурного наследия.

В мае 2018 года власти Москвы приняли закон о порядке нанесения граффити на внешние поверхности зданий. Чтобы не попасть под статью о вандализме или порче имущества, площадку под граффити необходимо получить легально, отмечается на портале мэра и правительства столицы.