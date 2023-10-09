"Приятно удивлен": как соцсети отреагировали на победительницу "Мисс Россия – 2023"

В Подмосковье выбрали победительницу национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2023". Ею стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Девушка представит страну на мировом этапе в Сальвадоре уже в ноябре. Рассказываем, что известно о новой главной красавице России.



Новая красавица

В воскресенье, 8 октября, в Подмосковье прошел финал национального конкурса "Мисс Россия – 2023". На титул претендовали 50 девушек, которых отобрали из более чем 85 тысяч жительниц разных регионов, подавших заявки на участие. Победу одержала 22-летняя финалистка из Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Девушка получила корону, приз в миллион рублей, а также возможность представить страну на конкурсах "Мисс Вселенная" 18 ноября в Сальвадоре и "Мисс мира" – в декабре в Индии.





Маргарита Голубева "Мисс Россия – 2023" Если честно, я до сих пор не осознаю, что произошло и насколько сильно поменяется моя жизнь после получения короны. Я надеюсь достойно представить Россию на международных конкурсах.

По словам девушки, она мечтала поучаствовать в конкурсе красоты и получить корону еще с 16 лет. Раньше победительницу дразнили из-за внешности в школе. Голубева призналась, что не ощущала себя красивой. Но все изменилось после того, как девушка попала в модельное агентство, где поняла, что ее мнимые недостатки на самом деле являются достоинствами.

Голубева – старшая из четверых детей в семье. Ее папа – инженер, а мама – врач. В настоящий момент мисс Россия учится в двух вузах. Первое образование она получает в Российской таможенной академии. Второе – в Московском государственном институте культуры на кафедре эстрадно-джазового вокала под руководством Ларисы Долиной. Девушка поет с пятилетнего возраста.

В беседе с журналистами она рассказала, что часть призовых средств планирует потратить на благотворительность. Кроме того, победительница собирается открыть свою музыкальную школу, где смогут обучаться ребята из многодетных и малообеспеченных семей.



"Удивительно видеть нормальную девушку"

Пользователи соцсетей в большинстве своем сходятся в положительной оценке новой "Мисс Россия". Они пишут много слов поддержки победительнице и довольны выбором. "Рита – замечательная, милая, красивая, талантливая, поет великолепно! Очень рады, поздравляем с победой!" – отметили комментаторы.

"Девушка действительно обаятельная... На Маргариту приятно посмотреть. Девушка излучает добро, именно такой и должна быть "Мисс Россия", – написала одна из пользовательниц.





из комментариев пользователей соцсетей Поздравляю Маргариту с победой! Спасибо ей за удовольствие видеть искреннюю улыбку и жизнерадостное лицо, не отягощенное постоянной демонстрацией сексуальности.

Некоторые отмечают: "На фоне переделанных с утиными губами и трансгендеров, побеждающих в шоу красоты, прямо удивительно видеть нормальную, красивую девушку". Другие поддерживают: "Приятно удивлен – наконец-то нормальное человеческое лицо!"

По мнению комментаторов, в этот раз все участницы конкурса хороши. "Мы отдыхали в санатории под Москвой. И там все 50 девочек жили, вместе с нами питались в ресторане санатория, мы их видели там три раза в день и любовались ими", – написала пользовательница.

Она подчеркнула, что все финалистки "необыкновенно красивые". Также пользователи пожелали Маргарите Голубевой победы в предстоящих конкурсах.

