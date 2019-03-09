Москвичей предупредили об усилении ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/

МЧС предупреждает об усилении ветра в столичном регионе, передает телеканал Москва 24.

До 17:00 его порывы будут достигать до 17 метров в секунду. Спасатели рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев.

Из-за ветра Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Тем не менее в Москве будет тепло: днем столбики термометров поднимутся до +3... +5 градусов, по региону воздух может прогреться до +7 градусов.

Праздничные выходные в Москве будут теплыми. 9 и 10 марта ночная температура останется слабоотрицательной, а днем будет окажется на плюсовых отметках.