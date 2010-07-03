Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень опасности в столичном регионе продлен на субботу, 9 марта. Ожидается сильный ветер, сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики отмечают, что в регионе пройдут небольшие осадки. Местами будет гололедица. Скорость ветра составит до 15 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до трех градусов тепла. Днем ветер усилится до 17 метров в секунду, а воздух прогреется до пяти градусов. В Гидрометцентре отмечают, что погода потенциально опасна.

Ранее синоптики сообщали, что на этих выходных заметно потеплеет, и в столице установится апрельская погода.

