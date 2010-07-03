Система образования в столице совершенствуется и ставит перед собой новые задачи. Строятся школы и детские сады. Для горожан, которые активно занимаются спортом, появляются новые комплексы для тренировок. Рассказываем, как меняются образовательная и спортивная экосистемы города.

Новые школы и детские сады

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 20

С начала 2020 года в Москве заработали 19 новых образовательных объектов: 14 детских садов и 5 школ. Суммарно в них появилось более 5 тысяч мест для юных воспитанников. Всего в этом году планируют сдать в эксплуатацию около 40 корпусов школ и детских садов.

В конце августа открылся новый детский сад на Ангарской улице в районе Западное Дегунино. Трехэтажное здание строилось по индивидуальному проекту. Детский сад вошел в состав школы № 2098.

Одним из значимых объектов этого года также стал детский технопарк "Менделеев-центр". Его создали на базе Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ). Для будущих химиков здесь есть пять лабораторий, оснащенных сканирующим зондовым микроскопом, 3D-принтерами, твердотельным лазером и многим другим.

Лаборатории, которые есть в детском технопарке "Менделеев-центр":

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 9

"Технологии" : создание новых технологий синтеза материалов, апробация и внедрение новых методов исследований веществ;

: создание новых технологий синтеза материалов, апробация и внедрение новых методов исследований веществ; "Материалы" : разработка новых материалов, исследование свойств и характеристик различных объектов;

: разработка новых материалов, исследование свойств и характеристик различных объектов; "Наноматериалы и фотоника" : исследование физико-химических свойств оптических материалов, включая наноматериалы;

: исследование физико-химических свойств оптических материалов, включая наноматериалы; "Химия. Старт" : получение фундаментальных знаний в области химии, дополняющих школьный курс;

: получение фундаментальных знаний в области химии, дополняющих школьный курс; "Химия. Старт. Мини" : знакомство школьников младших классов с химией, свойствами веществ и материалов.

Занятия в технопарке будут полезны также тем, кого увлекают медицина и физика. В целом в образовательном учреждении все желающие могут изучить такие направления, как экология, фармацевтика, наноматериалы, информационные технологии, а также коллоидная и "зеленая" химия.

Посещать новый центр могут старшеклассники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 18 лет. При этом ряд образовательных программ разработали для учащихся младших классов в возрасте от семи до 13 лет.

Центр современного пятиборья

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 9

В Москве также строятся многочисленные спортивные объекты. Этим летом для москвичей открылся уникальный Центр современного пятиборья в поселке Северном.

В трехэтажном здании спорткомплекса одновременно могут заниматься 270 спортсменов. В нем обустроены плавательный бассейн, конно-спортивный манеж с конюшней на 40 лошадей и тиры.

Помимо этого, в новом центре есть спортзалы для бега, фехтования, игровых видов спорта, а также зал для сухого плавания. На территории также построены медицинский блок и гостиница для спортсменов.

