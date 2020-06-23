Собянин осмотрел новый уникальный Центр современного пятиборья

15:43
Фото: Агентство "Москва"
Сергей Собянин осмотрел спортивный комплекс для занятий пятиборьем, который возвели в поселке Северном.
Мэр напомнил, что поселок славится своим водозабором, а сейчас будет знаменит европейской школой по многоборью.
"Спортсмены достойны того, чтобы такую базу получить. Я надеюсь, что мастерство будет расти и желающих заниматься будет больше. Это мирового уровня комплекс. Я думаю, один из самых лучших в мире комплексов", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".
Также градоначальник напомнил, что со вторника в столице возобновили работу бассейны, спортклубы и фитнес.
"Москва возвращается к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Все объекты открыты – бассейны, ФОКи, фитнес-залы. Что самое приятное – спортивные уличные площадки, workout-площадки, детские площадки", – добавил мэр.
В трехэтажном здании Центра современного пятиборья площадью более 20,2 тысячи квадратных метров одновременно смогут заниматься 270 спортсменов. В новом здании обустроены плавательный бассейн, конно-спортивный манеж с конюшней на 40 лошадей, а также тиры.
Помимо этого, в новом центре расположены спортзалы для бега, фехтования, игровых видов спорта, а также зал для сухого плавания. На территории комплекса также построены медицинский блок и гостиница для спортсменов.
Ранее сообщалось о том, что у бассейна "Чайка" появится новый культурно-спортивный центр. Внутри здания планируется обустроить тренажерные и фитнес-залы, фитобар, магазин спецтоваров. Кроме того, предполагается, что на пятом этаже будет размещен ресторан с панорамным видом на город.
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