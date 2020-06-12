Центр современного пятиборья вводят в эксплуатацию в поселке Северный

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В поселке Северный вводят в эксплуатацию Центр современного пятиборья. На это было получено соответствующее разрешение, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В трехэтажном здании площадью более 20,2 тысячи квадратных метров одновременно смогут заниматься 270 спортсменов", – рассказал он.

Уточняется, что в новом здании обустроены плавательный бассейн, конно-спортивный манеж с конюшней на 40 лошадей, а также тиры.

Помимо этого, в новом центре расположены спортзалы для бега, фехтования, игровых видов спорта, а также зал для сухого плавания.

Бочкарев подчеркнул, что на территории комплекса также построены медицинский блок и гостиница для спортсменов.

Ранее сообщалось о том, что у бассейна "Чайка" появится новый культурно-спортивный центр. Внутри здания планируется обустроить фитнес с тренажерными залами, фитобар, магазин спецтоваров. Кроме того, предполагается, что на пятом этаже будет размещен ресторан с панорамным видом на город.