Знакомые шахматиста Богдановича рассказали подробности о его жизни

В квартире на западе столицы обнаружили тела молодого человека и девушки. Погибшими оказались профессиональные шахматисты: студентка МГУ Александра Вернигора и чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович. По предварительной версии, причиной их смерти стало отравление веселящим газом. Разбираемся в произошедшем, а также рассказываем подробности жизни молодых людей.



Ненасильственная смерть?

Станислав Богданович. Фото: соцсети

В ночь на 6 марта стало известно о гибели 27-летнего профессионального шахматиста из Одессы Станислава Богдановича. Молодой человек был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.

Вместе с ним в одной из квартир на Кастанаевской улице обнаружили тело 18-летней профессиональной шахматистки Александры Вернигоры. Девушка училась на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова.

После случившегося столичные следователи начали доследственную проверку. Известно, что на телах погибших правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти. При этом ранее сообщалось, что на головах молодых людей были пакеты. По предварительной информации, они скончались от отравления веселящим газом.





пресс-служба столичного главка СК Во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В СМИ также появились сообщения, что у Богдановича нашли следы от уколов на руках и ногах, а у Вернигоры – под коленом. Однако шприцев в квартире, где обнаружили тела молодых людей, якобы не было. В свою очередь, в МИД Украины отчитались, что тоже выясняют подробности произошедшего.



"Подкосил последний скандал"

Александра Вернигора. Фото: соцсети

Знакомый Александры Семен рассказал Москве 24, что она "ничего запрещенного не употребляла".

"Из странностей, наверное, немного инфантильности. Не думаю, что это было преднамеренно, скорее несчастный случай, вообще это ужасно. Она вроде очень хорошо училась", – добавил он.

А знавшая Станислава Евгения пояснила Москве 24, что он был всегда задумчив, немного "в себе".





Евгения знакомая Станислава Богдановича По некоторым темам и выражениям, стихам можно было "в шутку" предположить, что что-то употребляет, но в личной беседе я об этом никогда не интересовалась. Очень жаль, что ушел из жизни так рано такой неординарный, талантливый человек и шахматист.

Другой знакомый Богдановича Виталий тоже отметил, что шахматист был "немного чудаковатым, но адекватным", как "все по-настоящему творческие люди". По его словам, после того как Станислав сыграл за Россию в матче против украинской сборной, ему стали писать гневные сообщения в соцсетях.

"Последний скандал, наверное, сильно его подкосил. Художника обидеть легко. Думаю, если бы обнародовали последние дни переписки, там бы многое прояснилось", – заключил собеседник Москвы 24.



В начале марта Станислав Богданович выступил за Россию в интернет-матче против команды шахматистов из Украины. Решение молодого человека представлять российскую сторону вызвало волну негодования у некоторых его соотечественников. Свою позицию Богданович пояснил так: "Я делаю только то, что лучше для бизнеса". Однако это заявление не успокоило критиков шахматиста. Более того, его имя внесли в списки на печально известном украинском сайте "Миротворец".



В свою очередь, приятель Богдановича Иван рассказывает, что у молодого человека точно не было депрессивных наклонностей.



"Тем для разговора было немного – видеоигры, иногда шахматы. Изредка говорили о политической ситуации на Украине, но на бытовом уровне. О его жизни вне этих тем я знаю немного. Мне он казался очень фанатичным. Возможно, немного асоциальным", – пояснил он.

Ярослав, знавший погибшего, в разговоре с Москвой 24 охарактеризовал его как "правильного человека и педанта". Он также добавил, что Станислав практически не пил.





Ярослав знакомый Станислава Богдановича Трудно описать странности, но по разговорам было заметно, публикации в соцсетях тоже порой были странные. Когда в детстве с ним играли, он мне казался очень замкнутым, и я бы сказал, что в будущем он тоже не особо раскрывался. Но, несмотря на все его странности, он был довольно приятным в общении человеком.

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский в своем посте в Facebook отметил, что "уважал за талант" молодого шахматиста.

"Богданович ушел совсем молодым, как раз вписавшись в клуб "27". Яркий, эпатажный, бравирующий и фраппирующий. Мы не были друзьями. Более того, по многим вопросам у нас были полярные мнения – но я его уважал. В классике он был просто сильным гроссмейстером, зато в блиц как-то входил в мировую топ-10. Знал в совершенстве китайский. Высказывал открыто и отстаивал свои идеи, как бы странно и непопулярно они ни звучали", – пояснил он.



Смертельный газ

Фото: соцсети

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал Москве 24, что сейчас веселящий газ используется в нескольких сферах: для кондитерских изделий, в промышленности, а также в медицине. В частности, применяется анестезиологами для проведения операций под наркозом, пояснил эксперт.

"Побочные эффекты: довольно часто злоупотребление приводит сначала к энцефалопатии (дистрофическое поражение мозговой ткани. – Прим. ред.), а потом к слабоумию. Смесь алкоголя с закисью азота довольно часто вызывает психозы. И заканчивается это все лечением в психиатрических стационарах", – отмечает врач.





Алексей Казанцев психиатр-нарколог Практика показывает, что употребление веселящего газа вызывает зависимость. Человек не останавливается, и заканчивается это плачевно. Качество промышленного веселящего газа никто особо не контролирует. Тем более что люди, употребляя его, не контролируют дозировку.

Нарколог предположил, что именно большая доза веселящего газа могла привести к смерти шахматистов. А надетые на голову пакеты только усилили эффект.





Вопрос о доступности веселящего газа в России поднимается чуть ли не каждый год. В апреле 2017 года на Тверской-Ямской улице в Москве мертвыми нашли парня и девушку, которые отравились именно им. А в прошлом году в Санкт-Петербурге надышавшийся газом водитель на большой скорости выехал на тротуар и влетел в толпу людей. Тогда два человека погибли на месте, еще трое пострадавших были доставлены в больницу. В Госдуме даже хотели запретить рекламу и открытую продажу веселящего газа, который можно свободно купить в любом популярном у молодежи месте или в интернете.



Федотов Анатолий, Соболева Илона