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Происшествия

10:09

Чемпион Украины по быстрым шахматам отравился "веселящим" газом в Москве – СМИ

происшествия

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Украинский шахматист оказался вторым погибшим в квартире на западе столицы от так называемого веселящего газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Второй погибший от веселящего газа – украинский шахматист Станислав Богданович 1993 года рождения", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.

Молодых людей нашли по адресу: улица Кастанаевская, дом 25, корпус 1. Как отмечалось, погибшая являлась профессиональной шахматисткой. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту случившегося следователи начали проверку.

Ранее СК начал проверку после смерти молодой супружеской пары в Москве. Тела супругов 1986 и 1987 годов рождения обнаружили в жилом доме по Большой Филевской улице.

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