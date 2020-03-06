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Москва 24

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Происшествия

00:49

Тела парня и девушки нашли в квартире на западе Москвы

происшествия город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тела парня и девушки найдены в квартире на западе столицы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По некоторым данным, молодых людей нашли в доме 25, корпус 1 по улице Кастанаевская.

"Тела парня и девушки обнаружены вечером в квартире", – подтвердил источник.

Он отметил, погибшая являлась профессиональной шахматисткой.

"Погибшей девушкой оказалась профессиональная восемнадцатилетняя шахматистка Александра Вернигора", – сообщил источник.

Кроме того, по предварительной информации, причиной смерти девушки и ее приятеля стал веселящий газ.

"Она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты", – заявил источник.

Известно, что по факту случившегося следователи начали проверку. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка", – проинформировала Иванова.

Ранее СК начал проверку после смерти молодой супружеской пары в Москве. Тела супругов 1986 и 1987 годов рождения обнаружили в жилом доме по Большой Филевской улице.

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