"Скандал его сильно подкосил". Знакомые шахматиста Богдановича – о его гибели

Фото: телеграм-канал "РУ_ЧП"

Знакомый погибшего в столице украинского шахматиста Станислава Богдановича Виталий назвал произошедшее странным.

"Считаю это все очень странным. Пусть следователи разбираются. Стас был немного чудаковатым, но адекватным. Пожалуй, все по-настоящему творческие люди такие. Последний его скандал (игра за Россию), наверное, сильно его подкосил", – рассказал мужчина Москве 24.

По мнению Виталия, Богнадовича травили из-за игры за Россию. Он подчеркнул, что шахматист мог свести счеты с жизнью.

"Художника обидеть легко. Представляете, что ему писали? Думаю, если бы обнародовали последние дни переписки, там бы многое прояснилось", – объяснил знакомый Богдановича.

В квартире, расположенной на Кастанаевской улице, также погибла девушка Александра Вернигора. Знакомый 18-летней Александры по имени Семен считает трагедию несчастным случаем.

"Вообще вроде бы она не употребляла ничего, из странностей, наверное, немного инфантильность. Не думаю, что это было преднамеренно, скорее несчастный случай", – рассказал мужчина.

Погибших обнаружили в ночь с 5 на 6 марта. По предварительной версии, молодые люди погибли из-за употребления веселящего газа. По факту произошедшего инициирована проверка.

Станислав Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам. Александра Вернигора также профессионально занималась шахматами.

