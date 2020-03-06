"Скандал его сильно подкосил". Знакомые шахматиста Богдановича – о его гибели

14:39
Фото: телеграм-канал "РУ_ЧП"
Знакомый погибшего в столице украинского шахматиста Станислава Богдановича Виталий назвал произошедшее странным.
"Считаю это все очень странным. Пусть следователи разбираются. Стас был немного чудаковатым, но адекватным. Пожалуй, все по-настоящему творческие люди такие. Последний его скандал (игра за Россию), наверное, сильно его подкосил", – рассказал мужчина Москве 24.
По мнению Виталия, Богнадовича травили из-за игры за Россию. Он подчеркнул, что шахматист мог свести счеты с жизнью.
"Художника обидеть легко. Представляете, что ему писали? Думаю, если бы обнародовали последние дни переписки, там бы многое прояснилось", – объяснил знакомый Богдановича.
В квартире, расположенной на Кастанаевской улице, также погибла девушка Александра Вернигора. Знакомый 18-летней Александры по имени Семен считает трагедию несчастным случаем.
"Вообще вроде бы она не употребляла ничего, из странностей, наверное, немного инфантильность. Не думаю, что это было преднамеренно, скорее несчастный случай", – рассказал мужчина.
Погибших обнаружили в ночь с 5 на 6 марта. По предварительной версии, молодые люди погибли из-за употребления веселящего газа. По факту произошедшего инициирована проверка.
Станислав Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам. Александра Вернигора также профессионально занималась шахматами.
Пара украинских шахматистов погибла в Москве от веселящего газа
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