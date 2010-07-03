"Клубные шарики": легко ли купить веселящий газ в Москве

Легко ли купить веселящий газ в Москве

В Госдуме предложили приравнять веселящий газ к психоактивным веществам и запретить его свободную продажу. За рекламу закиси азота парламентарии хотят ввести крупные штрафы – до 150 тысяч рублей, сообщает телеканал Москва 24.

Большим спросом товар пользуется в столичных клубах. В редакцию телеканала прислали видео, снятое в одном из ночных заведений на улице Уссурийской. В руках у танцующей девушки – шарик, из которого она вдыхает, как предположили авторы записи, веселящий газ. Жители района Гольяново оказались возмущены тем, что рядом с их домами в свободном доступе продают закись азота.

В баре информацию о продаже закиси отрицают. "У нас сейчас нет такого. Она, вероятно, с собой принесла", – рассказал генеральный директор ночного клуба Денис Зернов. Он также заверил, что владельцы заведения сами отказались от продажи веселящего газа.

Общественное осуждение проблемы началось после аварии на Невском проспекте в Санкт-Петербурге 25 февраля, когда два человека погибли, еще трое получили ранения. По одной из версий, виновник ДТП надышался веселящим газом.

В апреле 2017 года на 3-ей Тверской Ямской улице в Москве мертвыми нашли парня и девушку. Причина смерти - отравление веселящим газом. Еще один громкий случай – под воздействием закиси в 2015 году убил собственную мать сын миллиардера Игорь Сосин.

Оксид азота используют в основном медики в качестве наркоза. Но в последние 10 лет из операционных этот газ перекочевал в клубы, бары, просто на улицу.

По словам медиков, свойства газ имеет такие же, как наркотики. Эффект от вдыхания оксида азота в малых дозах – беспричинный смех, головокружение, сонливость, чувство опьянения. Каждый вдох из такого шарика мажет оказаться последним.

"Слабость в ногах, вплоть до недержания мочи. Могут быть нарушения мозгового кровоснабжения, инсульты, длительное употребление – в этот момент мозг испытывает кислородное голодание", – рассказывает врач-нарколог Сергей Нурисламов.

Закись азота в списке запрещенных препаратов не значится. Купить его может кто угодно и где угодно. В Сети огромное количество объявлений о продаже вещества. Указывается, что область применения – от технической до продовольственной. Доставку организуют за 20 минут.

Запретить не только продажу частным лицам, но и пропаганду использования оксида азота как веселящего газа, в Государственной думе предложили еще в октябре прошлого года.

"У нас будет запрещено только распространение, пропаганда закиси азота для целей, не предназначенных для ей производства. Мы преследуем цель как раз запретить распространение и употребление газа не по назначению", – рассказала депутат Госдумы Наталья Костенко.

Законопроект по борьбе с рекламой закиси азота в качестве "веселящего газа" разработан с участием специалистов Минздрава, Роспотребнадзора, Минпромторга, Минюста и МВД.