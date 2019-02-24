Страшное ДТП в Петербурге: версии причин смертельной аварии

В ночь с субботы на воскресенье в Санкт-Петербурге водитель иномарки на скорости выехал на тротуар и влетел в толпу людей. Два человека погибли на месте, еще трое пострадавших были доставлены в больницу. По одной из версий следствия виновник ДТП надышался веселящим газом. Читайте подробности происшествия.

Что произошло на Невском

Снимок с видео YouTube/[URLEXTERNAL=http://https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=AL4pd9fDhf8]Дорожный Инспектор

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Виновником ДТП оказался 30-летний уроженец Азербайджана Мурад Касымов. По информации "Фонтанки", примерно в 00:30 24 февраля тонированный BMW X6 на высокой скорости пошел на обгон возле дома 53 по Невскому проспекту, но задел Mercedes и Skoda Octavia, после чего автомобиль выбросило на обочину.

На этом маневр не закончился: BMW задела фонарный столб, выбила дверь в кафе Starbacks, сбила пешеходов, влетела под козырек отеля "Коринтия Санкт-Петербург" и только потом снова выехала на Невский. В общей сложности автомобиль прокатился около 75 метров по пешеходной зоне, теряя на ходу куски бампера и унося жизни.

В СМИ также отмечается, что сам водитель не выглядел травмированным. В отличие от тех, кто попался на его пути. В результате ДТП погибли 40-летний гражданин США и 39-летняя жительница Москвы. Еще трое пострадавших были доставлены в Мариинскую больницу. В воскресенье, 24 февраля, вице-губернатор Петербурга Анна Мирянина сообщила в своем микроблоге в Twitter о том, что одна женщина находилась в стабильно тяжелом состоянии, двое мужчин – в состоянии средней тяжести.

Помимо камер наружного наблюдения, которые зафиксировали происшествие, у ДТП было много очевидцев. "Я стояла на Невском проспекте, 57, с подругами, – рассказала "РЕН ТВ" Галина Шабаршина. – В какой-то момент услышала хлопок и увидела, как на большой скорости едет машина. От нее отлетела какая-то деталь, как потом выяснилось, это был человек".



В Петербурге иномарка сбила группу пешеходов

Галина и ее спутницы вместе с другими прохожими пытались оказать помощь пострадавшим. "Я подбежала, увидела лежащую девушку, – вспомнила очевидец ДТП. – Подруги вызвали скорую. Парень рядом держал ей голову, чтобы она не подавилась языком, у нее пошла пена изо рта". Галина также описала картину места происшествия в первые минуты после аварии.

Лежал парень, он был в сознании, я подумала, что он повредил ноги. Когда я прошла чуть дальше, увидела другую лежащую девушку. Мы проверили ее пульс, его не было. За ней на месте аварии лежал парень в крови, мы его перевернули. И я так понимаю, что этот парень тоже в итоге умер.



Сам Касымов с места ДТП скрыться не пытался. Когда машину снова вкинуло на Невский проспект, она остановилась и стала дожидаться приезда полиции. Сначала стражам порядка показалось, что водитель был пьян. Об этом сообщил работающий на месте сотрудник правоохранительных органов журналистам.



Водитель автомобиля BMW X6 Мурад Касымов, задержанный по делу о ДТП на Невском проспекте. Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Однако знакомый Касымова утверждает, что мужчина не мог быть в состоянии алкогольного опьянения. "Я одно могу сказать: сто процентов человек, как бы, не курящий, не пьющий ... вообще, потому что лет уже почти 8-10 он был, как бы, в сторону верующего", – сообщил телеканалу Москва 24 Анар Аббасов, который знаком с 30-летним водителем иномарки.

Чуть позже у полиции появилась версия: подозреваемый надышался шариками с "веселящим газом". К слову, сам Касымов несколько раз еще до допроса и освидетельствования сообщил ее сотрудникам полиции. "...на Думской в баре надышался "шариками"... вот меня и выключило... я, честно, в шоке..." – передают слова подозреваемого СМИ.

Кстати, с сотрудниками полиции Касымов общался не в первый раз. 14 ноября 2018 года уроженца Азербайджана лишили водительских прав. Он отказался от освидетельствования по неизвестной причине. Да и вообще – за пару последних лет мужчина совершил около 55 только зафиксированных нарушений ПДД.

В настоящее время Касымов арестован. Ему предъявили обвинение по части шестой статьи 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", максимальное наказание по которой – до десяти лет лишения свободы.

Опасные "волшебные" шарики

Как ранее сообщил журналистам один из сотрудников правоохранительных органов, в последнее время все чаще появляются на дорогах водители под "веселящим газом". Это немудрено, так как распространение вещества происходит не так уж и подпольно. "Волшебные" шарики можно встретить не только в клубах. "Я сам видел как их предлагали в кафе в центре Москвы подросткам, и они активно их использовали", – рассказал порталу Москва 24 врач-нарколог Александр Ковтун. Возраст употребления вещества в последнее время значительно снизился.

Очевидно, что прямое назначение вещества – вовсе не доставлять веселье. Веселящий газ – это рабочее название оксида азота. Больше сотни лет его использовали в медицине в качестве наркоза. Он применяется врачами и сейчас: чаще – для кратковременного хирургического вмешательства или в ветеринарии.



"От него отказываются, потому что оксид азота – достаточно тяжелое вещество, которое имеет ряд побочных эффектов", – пояснил порталу Москва 24 нарколог Игорь Лазарев. Он отметил, что самый распространенный побочный эффект – это недостаток кислорода в головном мозге.

Снимок с видео YouTube/[URLEXTERNAL=http://https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=AL4pd9fDhf8]Дорожный Инспектор

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"В медицине используют примесь, – рассказал Лазарев. – "Веселящий газ" разбавляют кислородом в строгих пропорциях. А что продают на улице – никто никогда не скажет: это может быть и оксид азота в чистом виде или газ с вообще неизвестными примесями". Врач также объяснил, откуда вещество получило такое нефункциональное название.

Вдыхая его, человек действительно испытывает эйфорию, какое-то время прибывает в благодушном состоянии, с "идиотским" смехом и расслабленностью. Длится это несколько минут.



Но если доза повышается, эйфория сменяется заторможенностью. В случаях, когда концентрация газа еще увеличивается, мозг начинает испытывать сильный недостаток кислорода: помутнение в глазах, галлюцинации, потеря сознания, потеря контроля над собственным телом – вплоть до летального исхода.

Александр Ковтун также обратил внимание на то, что использование газа постоянно в течение определенного промежутка времени ухудшает показатели памяти и внимания.

Память и внимание – это предпосылки интеллекта. Если у человека есть проблемы с первыми показателями, значит появляется проблема и с интеллектуальным развитием в целом.



Кроме того, в ряду побочных эффектов – влияние на эмоциональную сферу. "Чувства становятся огрубленными, брутальными, появляется агрессия", – пояснил Ковтун. Он также добавил, что сам по себе газ зависимости не вызывает. Если с ним связана токсикомания, то, как правило, стоит говорить о политоксикомании.

Как наркотическое моносредство он редко встречается – в моей практике это единичные случаи. Да и такой зависимости, как настоящие наркотики, веселящий газ не вызывает.



Что касается водителя, сбившего пешеходов, у Игоря Лазарева появилось несколько теорий произошедшего, которые он озвучил в беседе с порталом.

"Обычно действие веселящего газа длится недолго – около пяти минут", – рассказал Лазарев. Значит можно предполагать, что употребил "шарик" водитель, находясь в автомобиле, всего за несколько минут до аварии, а не на Думской, как сам он заявлял.

Однако сам Касымов в первых показаниях отмечал, что не понимает, как произошла трагедия. Тогда, вероятно, что у него была вторая стадия интоксикации "веселящим газом" – заторможенность. "Среди прочих симптомов – помутнение в глазах, тело перестает слушаться – я так понимаю, именно это произошло с водителем иномарки", – поделился своими догадками нарколог.

Но есть и третья версия: употребление "веселящего газа" в совокупности с алкоголем или наркотиками может привести к совершенно непредсказуемому эффекту. Потеря сознания, дезориентировка, галлюцинации. Поэтому Лазарев предложил еще один вариант развития событий того рокового вечера.

"Человек может употребить наркотики с газом, выйти из клуба, и только через какое-то время начнется эффект. Например, кокаин имеет такие особенности. Но это только версия событий, одна из возможных", – пояснил он.

Предложение, рождающее спрос

Фото: скриншот поискового запроса в "Яндексе"

Ковтун отметил, что физические лица в настоящее время приобрести "веселящий газ" не могут – это запрещено.

Фактически в официальном обороте его нет, приобрести оксид азота могут только юридические лица.



Однако достать волшебные "шарики" сейчас не составляет труда. В интернете полно объявлений о доставке, и нигде нет примечания, что просто так обычный покупатель не сможет заказать домой целый "баллон веселья".

Кроме того, нетрудно найти и такие сайты, где веселящий газ преподносится как увеселительное средство, а информация об опасности его употребления опускается. В частности, в рекламе убедительно рассказывают о том, что оксид азота – это "прекрасный способ поднятия настроения за пару минут", и "молодежная вечеринка в Москве не может обойтись без веселящего газа".



Фото: скриншот сайта http://azzot24.com/



Бороться с подобной рекламой предложила депутат Госдумы Наталья Костенко еще в октябре прошлого года. "Мы провели большую экспертную оценку и разработали законопроект, который сейчас находится в Государственной думе", – рассказала она телеканалу Москва 24. Инициатива направлена на запрет "пропаганды, свободной продажи и покупки" так называемого "веселящего газа" как средства развлечения.

Изменения предлагается внести в КоАП и в федеральный закон "О рекламе". Также подготовлен проект федерального закона "Об ограничении оборота закиси азота в РФ". В целом, инициатива направлена на запрет не только на нецелевого оборота оксида азота и на его рекламу, но и на популяризацию "веселящего газа" как средства развлечения.

"Сейчас мы ждем заключения правительства, – рассказала Костенко о том, на каком этапе находится рассмотрение законопроекта. – Надеюсь, оно будет положительным. На самом деле все ведомства – и МВД, и Роспотребнадзор, и Минздрав понимают, что этот закон необходим. Тем более, насколько я понимаю, случаи, подобные происшествию в Санкт-Петербурге, не единичные".

