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13:31

Арестован фигурант дела о ДТП на Невском проспекте

суды ДТП

13:31

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Фото: vk.com/rus_crime_petersburg

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на два месяца Мурада Касымова, фигуранта дела о смертельном ДТП на Невском проспекте. Об этом сообщает Интерфакс.

"Избрать в отношении обвиняемого Мурада Касымова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 23 апреля 2019 года", – зачитала решение судья Екатерина Ботанцова. Ходатайствуя перед судом об аресте подозреваемого, следователь подчеркнул, что у Касымова есть загранпаспорт, и он может скрыться от органов предварительного следствия за рубежом. Прокурор поддержала это ходатайство в полном объеме.

Сам обвиняемый заявил, что раскаивается и готов понести наказание. Адвокат Касымова пообещал, что в ближайшее время будут приняты все необходимые меры по возмещению компенсации потерпевшим.

По словам предполагаемого виновника ДТП, он имеет только российское гражданство. Однако в материалах дела есть также копия его азербайджанского паспорта, пишут СМИ.

ДТП, вызвавшее широкий резонанс, произошло на Невском проспекте в Петербурге в ночь на 24 февраля. Автомобиль BMW X6 столкнулся с двумя машинами, а затем насмерть сбил двух пешеходов на тротуаре. Еще трое человек получили травмы и были госпитализированы.

Полиция задержала водителя иномарки, 30-летнего Мурада Касымова. Против него было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что мужчина был лишен водительских прав еще в ноябре 2018 года. Жертвами аварии стали гражданин США 1978 года рождения и 39-летняя жительница Москвы. Расследование уголовного дела взял на контроль Центральный аппарат СК России.

В СМИ также появилась версия, что во время ДТП Касымов находился под действием веселящего газа – оксида азота. Медики используют это вещество в качестве наркоза, а в кругах молодежи оно уже много лет остается популярным развлечением.

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суды ДТП

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