Волшебная швабра, кольцо и цветок: как в России наживаются на коронавирусе

На фоне распространения коронавируса по миру на российских сайтах для размещения объявлений появляется все больше самых разных средств борьбы с инфекцией. Начиная от "специального" противогаза за несколько миллионов рублей и заканчивая шваброй, которая должна защитить от болезни. Рассказываем о самых экстравагантных объявлениях, связанных с коронавирусом.



Обереги прямиком из Китая

Фото: скриншот объявления с сайта Avito.ru

Москвич Елисей на одном из сайтов бесплатных онлайн-объявлений предлагает купить "заколдованный шаманами" оберег от коронавируса за пять миллионов рублей. Правда, в разговоре с Москвой 24 он признался, что, возможно, с ценой товара произошла ошибка. Оберег "предприниматель" готов отдать намного дешевле – за 15 тысяч рублей. Уникальный товар представляет собой черно-белую нить, обвязанную вокруг пальца.





Елисей продавец Это такой оберег, как кольцо. Мы его давно в Китае купили, где его освятили. И поэтому он оберегом считается, мы его уже опробовали.

Москвич также продавал еще один артефакт, который, как он заявлял, поможет избежать заражения коронавирусом. Это уже настоящее кольцо черного цвета, якобы предупреждающее о том, есть ли рядом больной человек. Елисей оценил его в три миллиона рублей.

"С ним вам обеспечено здоровье и безопасность. При нахождении зараженного человека рядом кольцо начинает светиться красным цветом", – утверждал продавец.

Правда, следует отметить, что это объявление долго на сайте не провисело. Его отклонили модераторы.



Противогаз и чудодейственное растение

Фото: скриншот объявления с сайта Avito.ru

Некий Алексей из Екатеринбурга предлагает приобрести необычную маску-противогаз, которая, по его словам, не имеет аналогов в мире. По всей видимости, именно поэтому продавец назначил за нее цену почти в пять миллионов рублей.

"Даю гарантию, что она защищает. Проверял лично, когда ходил по Таганскому рынку и не заразился. Даже просил китайцев покашлять на меня, но китайскому вирусу качество советской маски не по зубам. И, как видите, жив-здоров", – написал он в объявлении.





Алексей продавец Маска рассчитана на большую голову, и если она у вас маленькая, то зазоры можно запенить монтажной пеной или же герметиком, но подойдет только тем, кто не собирается ее снимать. Так что рекомендую брать после примерки. Минус в том, что принимать пищу в ней не очень удобно, а в остальном все прекрасно.

Фото: скриншот объявления с сайта Avito.ru

А Виталий из Москвы продает всего за три тысячи рублей чудодейственное растение, защищающее от коронавируса. По его словам, оно было выведено в Голландии специально для азиатского континента.

"Если в течение трех часов в день дышать воздухом, которое выделяет растение, то можно не бояться заразиться новым вирусом, который поражает все больше и больше людей", – подчеркивает автор объявления.



Волшебная швабра и парка

Фото: скриншот объявления с сайта Avito.ru

Еще один "изобретатель" из Москвы выложил онлайн-объявление о продаже швабр от COVID-19. Продавец просит по 500 рублей за штуку. Мужчина пояснил Москве 24, что это волшебные швабры, которыми нужно убирать квартиру. Правда, по его признанию, это можно делать и обычной шваброй.

"Любую швабру можете брать, необязательно мою, можно и в магазинах, но они там дорогие. Мойте квартиру чаще с чистящими средствами. Швабры, чеснок, мед – и никакого коронавируса, еще мойте чаще руки", – советует житель столицы.



Фото: скриншот объявления с сайта Youla.ru

Другая москвичка предлагает специальную куртку с необычным капюшоном-маской. "Одев маску и дополнительно защитив себя нашей паркой, вы станете неуязвимы на 9,9 из 10 возможных пунктов", – уверяет автор объявления.

Верить подобным объявлениям или нет – решать самим покупателям. Тем временем врачи дают действенные и совершенно бесплатные советы – чаще мыть руки с мылом, избегать контактов с людьми с признаками простуды и поменьше трогать лицо.

