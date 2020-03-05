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Москва 24

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Общество

5 марта, 17:52

Волшебная швабра, кольцо и цветок: как в России наживаются на коронавирусе

общество

На фоне распространения коронавируса по миру на российских сайтах для размещения объявлений появляется все больше самых разных средств борьбы с инфекцией. Начиная от "специального" противогаза за несколько миллионов рублей и заканчивая шваброй, которая должна защитить от болезни. Рассказываем о самых экстравагантных объявлениях, связанных с коронавирусом.

Обереги прямиком из Китая

Фото: скриншот объявления с сайта Avito.ru

Москвич Елисей на одном из сайтов бесплатных онлайн-объявлений предлагает купить "заколдованный шаманами" оберег от коронавируса за пять миллионов рублей. Правда, в разговоре с Москвой 24 он признался, что, возможно, с ценой товара произошла ошибка. Оберег "предприниматель" готов отдать намного дешевле – за 15 тысяч рублей. Уникальный товар представляет собой черно-белую нить, обвязанную вокруг пальца.

Это такой оберег, как кольцо. Мы его давно в Китае купили, где его освятили. И поэтому он оберегом считается, мы его уже опробовали.
Елисей
продавец

Москвич также продавал еще один артефакт, который, как он заявлял, поможет избежать заражения коронавирусом. Это уже настоящее кольцо черного цвета, якобы предупреждающее о том, есть ли рядом больной человек. Елисей оценил его в три миллиона рублей.

"С ним вам обеспечено здоровье и безопасность. При нахождении зараженного человека рядом кольцо начинает светиться красным цветом", – утверждал продавец.

Правда, следует отметить, что это объявление долго на сайте не провисело. Его отклонили модераторы.

Противогаз и чудодейственное растение

Фото: скриншот объявления с сайта Avito.ru

Некий Алексей из Екатеринбурга предлагает приобрести необычную маску-противогаз, которая, по его словам, не имеет аналогов в мире. По всей видимости, именно поэтому продавец назначил за нее цену почти в пять миллионов рублей.

"Даю гарантию, что она защищает. Проверял лично, когда ходил по Таганскому рынку и не заразился. Даже просил китайцев покашлять на меня, но китайскому вирусу качество советской маски не по зубам. И, как видите, жив-здоров", – написал он в объявлении.

Маска рассчитана на большую голову, и если она у вас маленькая, то зазоры можно запенить монтажной пеной или же герметиком, но подойдет только тем, кто не собирается ее снимать. Так что рекомендую брать после примерки. Минус в том, что принимать пищу в ней не очень удобно, а в остальном все прекрасно.
Алексей
продавец

Фото: скриншот объявления с сайта Avito.ru

А Виталий из Москвы продает всего за три тысячи рублей чудодейственное растение, защищающее от коронавируса. По его словам, оно было выведено в Голландии специально для азиатского континента.

"Если в течение трех часов в день дышать воздухом, которое выделяет растение, то можно не бояться заразиться новым вирусом, который поражает все больше и больше людей", – подчеркивает автор объявления.

Волшебная швабра и парка

Фото: скриншот объявления с сайта Avito.ru

Еще один "изобретатель" из Москвы выложил онлайн-объявление о продаже швабр от COVID-19. Продавец просит по 500 рублей за штуку. Мужчина пояснил Москве 24, что это волшебные швабры, которыми нужно убирать квартиру. Правда, по его признанию, это можно делать и обычной шваброй.

"Любую швабру можете брать, необязательно мою, можно и в магазинах, но они там дорогие. Мойте квартиру чаще с чистящими средствами. Швабры, чеснок, мед – и никакого коронавируса, еще мойте чаще руки", – советует житель столицы.

Фото: скриншот объявления с сайта Youla.ru

Другая москвичка предлагает специальную куртку с необычным капюшоном-маской. "Одев маску и дополнительно защитив себя нашей паркой, вы станете неуязвимы на 9,9 из 10 возможных пунктов", – уверяет автор объявления.

Верить подобным объявлениям или нет – решать самим покупателям. Тем временем врачи дают действенные и совершенно бесплатные советы – чаще мыть руки с мылом, избегать контактов с людьми с признаками простуды и поменьше трогать лицо.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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