Эксперт Крупин: частые звонки и визиты в гости помогут пережить сепарацию от родителей

В Общественной палате связали совместное проживание взрослых детей с родителями с демографическими проблемами в России. Почему молодежь выбирает не жить отдельно и чем это в итоге грозит, разбиралась Москва 24.

Взрослые и домашние

Совместное проживание уже совершеннолетних детей с родителями создает проблемы для демографического развития России. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По словам эксперта, эта тенденция наблюдается не только в РФ, но и во многих других странах.





Сергей Рыбальченко председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Молодые люди могут жить с родителями, встречаться бесконечно долго, но так и не созреть для создания собственной семьи.

Он подчеркнул, что взросление "должно быть своевременным", а отсутствие сепарации ведет к тому, что совершеннолетние "продолжают жить в детском состоянии". Самостоятельная жизнь, по его убеждению, серьезно влияет на развитие человека, его самоопределение и умение опираться на собственные силы.

Рыбальченко обратил внимание на опыт ряда европейских стран, где исторически была принята практика отселения детей после совершеннолетия. Однако сейчас, как отметил общественник, эта модель все больше утрачивается по всему миру.

"И во многом из-за того, что жилье становится недоступным: арендное жилье очень дорогое, а собственное приобрести невозможно", – заключил председатель комиссии ОП РФ.

Рыбальченко видит возможное решение проблемы в развитии студенческих кампусов, которые позволят молодым людям, включая иногородних студентов, жить и учиться в своей среде.

При этом ранее президент фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина заявила, что главная причина демографических проблем в России – "женская жадность", а не финансовые или жилищные трудности. Она призвала россиянок не "спотыкаться" о материальные проблемы и рожать.

Проблемы в сепарации?

Само по себе проживание с родителями – это симптом, а не болезнь, рассказала в беседе с Москвой 24 социолог Анна Очкина. По ее мнению, проблемы с созданием отдельной семьи могут происходить, когда человек во взрослом возрасте не может жить отдельно из-за отсутствия финансовых возможностей или сил для самостоятельной жизни.

"Но если человека просто "выселить", проблема не исчезнет. Она может даже усугубиться, потому что к психологической незрелости добавится еще и экономическая неуверенность и стресс от полной самостоятельности", – пояснила эксперт.

Социолог добавила, что в целом практика проживания с родителями была широко распространена в советское время из-за дефицита жилья.





Анна Очкина социолог Сейчас же наблюдается не полное возвращение к модели жизни поколений на одной площади, а, скорее, поиск новых гибких форм. Жилье и аренда дорожают, и многие начинают находить разные варианты: например, одинокие родители с детьми могут переехать к своим родителям – и помощь есть, и экономия.

При этом она обратила внимание, что в вопросе демографии стоит помнить: решение завести ребенка – ответственное, обдуманное, на всю жизнь.

"Его принимают, когда чувствуют себя готовыми, в том числе экономически и психологически. Проблема является комплексной, и сводить ее только к факту совместного проживания – значит не видеть всей картины", – заключила она.

В то же время психолог, психиатр Владимир Крупин в беседе с Москвой 24 пояснил, что совместное проживание взрослых с родителями действительно может негативно повлиять на демографию, так как "дети" не могут заводить детей.

"Это вопрос непройденной сепарации: если человек по-настоящему отделяется от родителей, он не просто меняет адрес проживания, а становится психически более зрелым. Представьте мужчину, который живет с мамой и папой, – едва ли он будет привлекателен на брачном рынке, а значит, и шансов завести семью у него мало", – рассказал специалист.

Он пояснил, что сейчас можно увидеть мировую тенденцию к очень позднему взрослению: согласно классификации Всемирной организации здравоохранения молодежью считаются люди в возрасте от 18 до 44 лет.

Причин для этого две, и первая – это удобство, отметил эксперт. Жить с родителями взрослым "детям" комфортно: дома всегда еда, о быте кто-то позаботился, не надо нести полную ответственность.

"Можно спокойно работать и тратить деньги на себя. Вторая причина – экономическая. Сейчас многим просто не по карману отдельное жилье: взять ипотеку страшно из-за высоких ставок, а аренда – это серьезные расходы. У людей, особенно молодых, часто просто нет выбора", – пояснил психолог.

Также он уточнил, что ситуация обычно выгодна обеим сторонам. Ребенку – комфорт и экономия, родителям – спокойствие и ощущение контроля.





Владимир Крупин психолог, психиатр Поэтому сепарация – это процесс двусторонний. Если взрослый не отделился от мамы и папы, значит, и родители его не отпустили. Им нужно задать себе не самый приятный вопрос: "Какая моя личная выгода в том, что сын или дочь остаются со мной?" Да, тревога становится меньше, но взрослые тем самым снижают свои же шансы стать бабушкой и дедушкой.

При этом для успешной сепарации нужна также воля родителей, добавил эксперт. По возможности им стоит финансово поддержать первые самостоятельные шаги повзрослевших детей: например, оплатить несколько месяцев аренды квартиры или первый взнос по ипотеке.

"Но психологически отпустить легко не получится – тревога при расставании, особенно у родителей, будет, пожалуй, самой сильной в жизни. Облегчить процесс могут частые звонки, визиты в гости. Зато у ребенка появится возможность наконец обустроить свою жизнь так, как он хочет", – рассказал Крупин.

При этом нормы возраста, когда нужно съезжать, как таковой нет, и она постоянно сдвигается.

"Кто-то говорит "в 18 лет будь самостоятельным", и с точки зрения психологии это, наверное, лучше, чем задержаться до 35. Хотя и в 18 многие часто еще очень незрелы", – уточнил специалист.

В целом, чем раньше произойдет такое здоровое отделение, тем выше шансы построить собственную семью, резюмировал эксперт.