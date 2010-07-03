Эксперты рассказали, во сколько может обойтись отдых в Греции

Власти Греции объявили, что с 7 сентября открывают границу для российских граждан, при этом въехать в страну смогут не более 500 человек в неделю. Разбираемся, какие правила действуют для наших туристов, желающих попасть в страну, а также во сколько обойдется отдых.



Отдых по "коронавирусным условиям"

Постановление, в котором сказано, что Греция открывает границу для российских граждан с 7 сентября, опубликовано в официальном правительственном вестнике. Его подписали министры здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта, развития и инвестиций, финансов, защиты граждан, труда и социального обеспечения. Уточняется, что документ будет действовать с 00:01 часов 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.

При этом въехать в страну смогут до 500 россиян в неделю и исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона, говорится в правительственном решении.

Также для посещения Греции туристам нужно иметь при себе отрицательные результаты исследования на COVID-19, которые проводились методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в сертифицированной лаборатории. Кроме того, выданная справка должна быть на английском языке с указанием всех данных. Ее наличие у россиян представители авиакомпаний будут проверять перед посадкой.





из постановления правительства Греции Авиакомпании обязаны проверить данную справку перед посадкой пассажира, а в случае ее отсутствия – запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира под свою ответственность и за свой счет.

А за день до прибытия российским гражданам необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form. – Прим. ред.), в которой они укажут свои контактные данные именно в Греции. Также обязательно должна иметься квитанция бронирования отеля или же любые другие документы, где прописано временное место жительства гостей на отдыхе.

Уточняется, что прибывающим в Грецию россиянам не нужно проходить двухнедельный карантин при наличии отрицательных результатов тестирования. Однако вероятность проведения произвольных выборочных тестов по прилете не исключается. И пока туристы будут ждать результатов, им необходимо оставаться в отелях.

"Несмотря на то что это может зависеть от загруженности лабораторий и других обстоятельств, обычно тесты не занимают много времени – от нескольких часов до суток", – подчеркнули в посольстве республики в Москве.

В случае нарушения россиянам грозит административный штраф в размере пяти тысяч евро.

С 28 августа для некоторых категорий граждан границы открыл Кипр, однако для посещения страны тоже есть ряд условий. Также с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Танзанией, Турцией и Великобританией.



Райский курорт

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что на данный момент нет официальной информации по статусу открытия границ Греции для России.

"Для этого должны быть опубликованы соответствующие решения, так как Греция сообщила о возможностях посещения определенной квоты людей в неделю через определенные аэропорты и в определенный срок. Поэтому после уточнения этой информации можно будет уже строить какие-то планы по организации путешествий", – объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что Греция – популярное направление среди российских туристов: так, в прошлом году страну посетило около миллиона россиян. По словам Горина, традиционный период для путешествия на острова и материковую часть длится с мая по октябрь. "Сейчас в Греции комфортная погода, бархатный сезон. Он, как правило, длится весь сентябрь и октябрь", – добавил специалист.

В свою очередь, PR-директор туроператора TEZ Tour Светлана Баранова в беседе с Москвой 24 заявила, что из-за введенного ограничения по турпотоку вряд ли кто-то из туроператоров будет строить серьезные планы по Греции и формировать собственные полетные программы.

"Скорее, на первых этапах может идти речь о турах, базирующихся на рейсах регулярных авиаперевозчиков. Также пока непонятно, как этими послаблениями смогут воспользоваться российские туристы, ведь авиасообщение между Грецией и Россией на данный момент приостановлено. Для его возобновления требуется взаимное решение авиавластей стран", – объяснила эксперт.

При этом совершить перелет стыковочным маршрутом через Турцию тоже не получится, поскольку рейсов между Афинами и Стамбулом в настоящее время нет, добавила Баранова.

Вместе с тем эксперт рассказала, какие греческие курорты востребованы у российских туристов. Так, особой популярностью пользуются островные и полуостровные курорты страны: Крит, Корфу, Родос и Пелопоннес.





Светлана Баранова PR-директор туроператора TEZ Tour Направление привлекает россиян мягким теплым климатом, большим выбором отельных объектов для туристов разных категорий, уникальной культурой и отличной гастрономией... На это лето стоимость туров в Грецию начиналась от 20 600 рублей на человека за тур на 7 ночей с авиаперелетом, трансфером и размещением в отеле 3 звезды.

По мнению эксперта, в случае восстановления авиасообщения отельеры Греции будут всячески стимулировать спрос, предлагая привлекательные условия на отдых для наших туристов. Тем более что к октябрю высокий туристический сезон на курортах страны уже приблизится к своему завершению.