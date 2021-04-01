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Какие льготы перестанут действовать с 1 апреля 2021 года в России

Упрощенные больничные и иммунитет для заемщиков: какие льготы отменят с 1 апреля в России
общество

С 1 апреля в России отменяется ряд льгот, введенных в период пандемии коронавируса. В частности, меняются правила оформления больничных для людей старше 65 лет, а также отменяется упрощенная регистрация для безработных. Подробнее – в нашем материале.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новогодние выплаты на детей

1 апреля заканчивается срок подачи заявки на получение новогодних выплат в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 8 лет.

Президент подписал указ о единовременной выплате в декабре 2020 года. Финансовую помощь могут получить все дети, родившиеся в период с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года.

Большинству российских семей выплаты пришли еще до нового года. Однако тем, кто по каким-то причинам до сих пор не получил указанной суммы, следует подать заявление через госуслуги до начала нового месяца.

Фото: depositphotos/sudok1

Отмена карантинных больничных для людей 65+

Также с 1 апреля будут отменены карантинные больничные для людей старше 65 лет. Так, указанная категория граждан теперь не сможет оформлять листки нетрудоспособности для соблюдения самоизоляции на дому или дачном участке.

Временные правила оформления больничных листов и выплат пособий для находящихся на карантине и в самоизоляции пожилых граждан утвердило Правительство РФ в апреле 2020 года. Послабления вводились для того, чтобы граждане из группы риска имели возможность соблюдать самоизоляцию без потери дохода.

Однако оно не распространялось на людей из указанной категории, находящихся на дистанционном режиме работы или в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Фото: depositphotos/fizkes

Конец кредитным каникулам

В новом месяце утратят силу рекомендации Банка России о пересмотре кредитов для граждан, самозанятых и владельцев малого бизнеса, у которых обнаружили COVID-19 или упали доходы из-за пандемии.

С заявлением о реструктуризации долга лица, имеющие заем в банках, микрофинансовых организациях и потребительских кооперативах, могли обратиться с 1 января по 31 марта 2021 года.

Кроме того, с 1 апреля у банков вновь появится возможность изымать единственное жилье у должников по ипотеке.

Фото: depositphotos/Variant

Анонимные кошельки

Отмечается, что с 1 апреля вновь нельзя будет пополнять наличными анонимные электронные кошельки. Речь идет прежде всего о WebMoney, PayPal и VK Pay, а также об определенных видах проездных карт и карт школьников.

Так, с нового месяца для пополнения перечисленных кошельков будет необходим прикрепленный к ним лицевой счет.

В России с 3 августа запрещено пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки. Ограничение вводилось в связи со вступлением в силу поправок к закону "О национальной платежной системе". Однако в сентябре Центробанк России продлил срок, когда он не будет наказывать за пополнение анонимных электронных кошельков, до апреля.

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Павелко Анастасия

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