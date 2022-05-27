Нужен ли специальный уголовный кодекс для космического пространства

Канадское правительство выдвинуло законопроект об ответственности за уголовные преступления, совершенные на Луне. О том, для чего это понадобилось и как в целом обстоят дела с космическим уголовным кодексом, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Человечество планирует вернуться на Луну в ближайшее время. И первый старт в рамках международной программы Artemis ориентировочно назначен на осень 2022 года. Правда, это будет беспилотный запуск, но уже следующим рейсом на Луну должны будут отправиться люди. Пока запланировано четыре миссии. Предполагается, что в одной из них примет участие астронавт из Канады. К этому событию в Стране кленового листа обсуждается законопроект C-19, согласно которому "... канадский участник экипажа, во время космического полета совершивший действие, которое на территории Канады считалось бы уголовным преступлением, будет осужден, как если бы совершил преступление в Канаде".

На первый взгляд, кажется немного странным, что страна готовится к миссии именно таким образом. Мало того, здесь можно заметить некоторый юридический казус: получается, что Луна может считаться "как бы Канадой", хотя, согласно Договору о космосе ни космическое пространство, ни другие планеты или их спутники не могут принадлежать ни одному земному государству. Полагаем, что с этим противоречием легко разберутся профессиональные юристы.

Но зачем же вообще понадобилось вводить "лунную уголовку"? Все дело в космическом туризме и планах по колонизации небесных тел.

Долгие годы освоением околоземного пространства занимались исключительно военные. Каждый космонавт имел воинское звание и, соответственно, подчинялся воинскому уставу, который по определению намного жестче и конкретнее гражданского права. Но в последние десятилетия в космосе стали появляться гражданские лица, на которых устав не распространяется. Конечно, каждый из них перед вылетом подписал огромное количество документов, договоров и обязательств, которые худо-бедно охватывают штатные и нештатные ситуации, возникающие на орбите.

Но на сегодняшний день в космосе побывало уже более 550 человек, это число растет экспоненциально, и гражданских среди них будет все больше и больше. Сегодня на Земле действуют больше двух десятков космодромов, на орбите находятся тысячи спутников, самые разные страны строят космические корабли и планируют миссии, готовится колонизация Луны и путешествие на Марс. При этом главный регулирующий документ – "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела" – был составлен еще в 1967 году. Кроме него, существует множество конвенций, соглашений и договоров, но все они описывают законы и правила на уровне государств.



Одним словом, с грядущей космической экспансией человечества необходимо что-то делать с юридической точки зрения. И канадский законопроект – одна из первых ласточек. Конечно, никто из законодателей не рассчитывает на то, что астронавт обязательно совершит преступление, но и ничего не делать в этом направлении тоже нельзя. Пока главный принцип таков: новых "внеземных" законов не выдумывать, судить будущих космопреступников по земному УК, а там видно будет.

И если вам кажется, что проблема надуманна, то вы ошибаетесь: первый в мире суд над космонавтом, совершившим преступление на орбите, уже состоялся. Американку Энн Макклейн в 2019 году обвинили в том, что, находясь на борту Международной космической станции, она пыталась получить незаконный доступ к банковскому счету бывшего супруга.

Макклейн в итоге оправдали, истца обвинили в даче ложных показаний, но юристы очень долго ломали голову над тем, какими именно сводами законов нужно было пользоваться в данном случае.

Сегодня словосочетание "космический пират" выглядит как минимум комично. Но за пределами земной атмосферы будет появляться все больше и больше людей, и далеко не каждый из них окажется стопроцентно законопослушным. А значит, следующее поколение землян наверняка столкнется с космическим пиратством. Хотя...