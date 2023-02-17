Теперь Стамбул? Грозит ли городу разрушительное землетрясение в ближайшие годы

Турецкий сейсмолог Наджи Герюр спрогнозировал сильнейшее землетрясение в Стамбуле в ближайшие семь лет. По оценке ученого, оно превысит даже толчки, которые произошли 6 февраля на юго-востоке страны. Разбираемся, стоит ли ждать очередных катастроф.



Стамбул в опасности?

Наджи Герюр заявил, что беспокоится о возможном сильном землетрясении в Стамбуле. По его словам, на вероятность события указывают научные исследования.

"Ранее говорилось, что землетрясение ожидается примерно через 30 лет. И поскольку уже прошло 23 года, я бы хотел сказать, что оно очень близко", – отметил ученый.

Он предположил, что магнитуда в мегаполисе может достигнуть отметки в 7,5 балла. По словам эксперта, ущерб от катастрофы будет больше, чем на юго-востоке страны в начале февраля 2023 года.



6 февраля сильнейшее землетрясение произошло на юго-востоке Турции. Эпицентром стала провинция Кахраманмараш. За ним последовало множество афтершоков, которые затронули разные провинции, территорию Сирии и других стран. В общей сложности в двух республиках погибли около 42 тысяч человек. Последствия катастрофы устраняют до сих пор.



Прогнозы неверны?

Прогнозировать сроки землетрясения, а тем более точную магнитуду – невозможно. Об этом Москве 24 рассказал старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев.





Александр Гуляев старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Во-первых, Стамбул всегда был сейсмоопасной зоной, и возможность землетрясений в городе или вблизи него всегда была. Тем более он находится недалеко от Анатолийской плиты, движение которой стало причиной первых толчков.

При этом Гуляев подчеркнул, что неизвестно, как сейчас будет вести себя земная кора.

Подобного мнения придерживается и директор Единой географической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов. В разговоре с РИА новости эксперт подчеркнул, что подземные толчки в Стамбуле происходили всегда.

"Так что это совершенно нормальное явление, землетрясения там будут. Но такой разрушительной силы, как эти два землетрясения, конечно, не ожидается. Просто это были очень сильные землетрясения, которые уже всю свою энергию реализовали на границе Анатолийской плиты", – отметил ученый.

Афтершоки в Турции фиксируются до сих пор. Ранее стало известно, что 17 февраля на юго-востоке страны в районе провинции Хатай произошли очередные подземные толчки амплитудой 5,1.