"Красная зона". Как врачи борются с коронавирусом

Вот уже несколько месяцев врачи во всем мире борются с новой коронавирусной инфекцией. В России число выявленных случаев неуклонно растет. По последним данным, всего в стране зарегистрировано 252 245 случаев COVID-19. Власти принимают все возможные меры, чтобы сбавить темпы распространения болезни, поскольку с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на здравоохранение. Врачи работают на пределе. Сейчас именно в их руках находятся тысячи человеческих жизней. Телеканал Москва 24 побывал на передовой – в "красной зоне" НИИ имени Лопаткина – и узнал, как медики борются с COVID-19 и через что они проходят.

"Специальный репортаж": "Красная зона"

Врачи

В инфекционном отделении НИИ имени Лопаткина врачи работают сутки через сутки или сутки через двое. В "красной зоне" специалисты находятся не всю смену, потому что физически это очень сложно выдержать. Их смена длится шесть часов.

"В основном 6 часов длится смена, 6 часов врачи находятся в зоне отдыха, потом на 6 часов выходят опять. То есть получается две смены, разделенные на сутки, по 12 часов, разделенных еще по 6", – отметил генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РФ Андрей Каприн.

На врачей надевают военное белье, противочумный халат, перчатки, которые заклеиваются скотчем, крепко затянутую маску для дайвинга. Просветы, которые остаются, заклеивают скотчем.

Медики признаются, что в таком защитном костюме остаются практически полностью без воздуха. На их лице появляются глубокие следы, которые уходят через несколько часов, но только если все правильно надеть. Другого выхода у врачей нет – только так они могут защитить себя от коронавируса.

"Нельзя шесть часов ни пить, ни есть, ни ходить в туалет. Они даже не сидят. Они заходят в "красную зону" на шесть часов и начинают бесконечные обходы. Потом на шесть часов выходят, вроде бы как отдыхают в специальной комнате, но, я думаю, у них еще есть работа в больнице, кроме "красной зоны", – рассказала корреспондент телеканала Москва 24 Анастасия Цапиева.



Нелегко приходится медсестрам и санитаркам, они работают в "красной зоне" дольше, а на перерыве остаются в больнице.

"Очень тяжело работать, девочки действительно устают, работы много, пациенты разные – есть тяжелые. И плачем, и все бывает. Как можем, друг друга поддерживаем, как можем, держимся", – рассказала врач из "красной зоны".

Как ранее заявляла главный санитарный врач Вероника Скворцова, каждый десятый медик, работающий в "красной зоне", страдает депрессией, испытывает тревожное состояние и плохо спит.





врач Жуткий дискомфорт, тяжело дышать. Сначала казалось, что не продержишься шесть часов, но паника прошла, когда пошел поток пациентов, погружаешься в работу, мозг у тебя отключается, и желание пить, есть, спать отключается моментально.

На одной смене работает порядка 20 человек, включая анестезиологов, реаниматологов, врачей линейного отделения и диагностики.

"Как с такими космонавтами не победить", – задается вопросом Каприн.

По его словам, выиграют битву с коронавирусом не профессора и не академики, выиграют обычные медсестры и обычные санитарки, которые день и ночь самоотверженно трудятся в больницах.

Тяжелые пациенты

Из 165 пациентов с COVID-19 в реанимации на данный момент находятся 14. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 5 пациентов. Свободных коек в больнице нет никогда – когда одно место освобождается, его тут же занимает новый заболевший.

У одной из пациенток рак молочной железы, метастаза в головном мозге и плюс к тому искусственная вентиляция легких.

Другой пациент находится на медикаментозной седации. Как объяснили врачи, это специальный препарат, который вводится для того, чтобы пациент легче переносил искусственную вентиляцию легких.

Еще одна пациентка – многодетная мать. Андрей Каприн рассказал, что у 52-летней женщины переболела вся семья, она же оказалось самой тяжелой. Вирус самостоятельно поразил 90% легких.

Врачи признаются, что таких поражений легких, как у больных коронавирусом, они ранее не видели. Самым молодым пациентам на ИВЛ в НИИ имени Лопаткина было 38 и 40 лет.





врач Наши больные на искусственной вентиляции – это наша боль, потому что снять их с аппарата трудно, у них расползается воспаление по легким. Завершится этот процесс или нет – мы не знаем. Снимем – не снимем, ограничится воспаление – распространится. Трудно сказать. Но мы стараемся.

Идем на поправку

Пациенты, переведенные из реанимации, рассказали о своем состоянии. Все в один голос говорят, что живы только благодаря врачам.

"Сейчас мне лучше, конечно. Страшно, честно сказать, было не за себя – уже не тот возраст, когда за себя страшно. Поэтому страшно за других людей – тех, кто помог остаться", – рассказал один из них.

По словам мужчины, в реанимацию он попал впервые в жизни.



Еще одна пациентка Любовь Дяденис поделилась, что мысленно уже прощалась с жизнью, но врачи спасли ее.

"Очень слабой была, температура зашкаливала, тошнило. Не могу ничего сказать, я два дня вообще ничего не чувствовала, ничего не помню. С родственниками уже попрощалась. Только благодаря врачам меня реанимировали. У меня сушняк был, я даже языком ничего не могла говорить, пальцами помогала язык передвигать. Такое бессилие было", – отметила женщина.

Некоторые пациенты после реанимации пока не могут нормально говорить, лежат со стеклянными глазами. На вопрос, как они себя чувствуют, отвечают: "Лучше, чем вчера". Возвращение к нормальной жизни для них – долгий процесс.





пациент Сложнее всего, когда спишь. Не хватает кислорода, начинаешь задыхаться. Начинается паника. Вчера я всю ночь не мог заснуть.

Некоторые пациенты с коронавирусом успевают шутить. Один из них – 36-летний Сергей Гнездилов. Он жалуется на нехватку бритвенных станков и просит привести в больницу парикмахера.

"Свой день рождения я отметил в одиночестве. Чуть-чуть чихал и смешно покашливал. Ко мне каждый день приезжала скорая помощь, слушала легкие, на пятый день врачи услышали пневмонию", – делится мужчина.



Врачи рассказали, что у него была очень сложная ситуация. Поражение легких – более 60%. "Еле откачали. И сейчас он еще не очень легкий", – делится Каприн.

Госпитализация одного пациента может продлиться до нескольких недель, а вот медики уже два месяца работают в авральном режиме. Поэтому люди не перестают благодарить врачей.





пациент Удивительно, в каких врачи находятся условиях. И прежде всего им хочется сказать спасибо. Нам лучше, думаю, чем им.

Ранее стало известно о том, что российские врачи с тревогой ждут, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране через неделю. Они выразили опасения, что майские праздники могут привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в стране.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 9 974 новых случая заболевания коронавирусом.