Вирусологи рассказали, ждать ли снижения заболеваемости COVID-19 к Новому году

В Роспотребнадзоре рассказали, что ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, скорее всего, стабилизируется в ближайшие 20 дней, а снижения стоит ожидать только в следующем году. Выясняем, насколько реальны такие прогнозы и каким образом можно повлиять на этот процесс.



Ждем следующего года?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что количество новых случаев COVID-19, выявляемых в России за сутки, вероятно, снизится к концу зимы – началу весны 2021 года. По его словам, к этому времени заболеваемость вернется к показателям июня – июля текущего года.





Александр Горелов замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Отмечаем сезонный рост заболеваемости, который, бесспорно, продлится, и окончательная фаза стабилизации и снижения начнется, на мой взгляд, не раньше февраля – марта.

При этом стабилизация эпидемиологического процесса, возможно, произойдет уже через 20 дней, до первой декады ноября, после чего заболеваемость коронавирусом начнет снижаться, добавил специалист.

В целом, по мнению Горелова, сейчас ситуация с распространением COVID-19 в России достаточно управляемая, а больших цифр бояться не следует. При этом специалист добавил, что делать точные прогнозы по количеству выявленных случаев на пике пока сложно. Он предположил, что в этой фазе в стране будет около 17–18 тысяч случаев коронавирусной инфекции в сутки.

"Это ожидаемый рост, все же прослойка населения, которая встретилась с коронавирусом, еще незначительная. А потом пойдет снижение. Но эпидемиологический процесс еще будет продолжаться, ведь даже летом мы не прошли через ноль выявленных случаев", – подчеркнул специалист Роспотребнадзора.

В России за последние сутки зафиксировали 13 868 новых пациентов с коронавирусом, из которых в Москве – 4 618 заболевших. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в стране за последнюю неделю составляет 8 случаев на 100 тысяч населения, что гораздо ниже, чем в ряде европейских стран. Поэтому, по ее словам, ограничивать деятельность ряда предприятий и отдельных секторов экономики не имеет смысла, в том числе в связи завершением тестирования вакцины.

Удастся ли уменьшить число заражений?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что, если в стране не будут вводить жесткие ограничительные меры, то прогноз специалистов Роспотребнадзора вполне можно считать объективным. Многое, по его словам, также будет зависеть от момента начала использования вакцины от коронавируса.

"Если оценки будут хорошие, то вакцина начнет массово применяться. К тому времени также уже наладят производство в достаточном количестве", – отметил вирусолог в интервью Москве 24.

По его словам, снижению заболеваемости COVID-19 также будет способствовать соблюдение противоэпидемических мер в стране. Альтштейн предположил, что до Нового года масочный режим во многих регионах России сохранится.





Анатолий Альтштейн вирусолог Скорее всего, коронавирус будет с нами, никуда он не денется. И нам придется соблюдать противоэпидемические меры на Новый год: ношение масок и безопасное расстояние, скорее всего, останутся. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев также согласен с прогнозом об улучшении ситуации к весне следующего года. По его мнению, такая тенденция характерна для всех респираторных заболеваний.

"А чем дальше, тем лучше будет ситуация, так как все больше людей будет иметь иммунитет к коронавирусу, с каждым годом такие подъемы заболевания будут меньше", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Виталий Зверев завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Хорошо, если будет вакцина, которая поможет. Но пока идут испытания, и как она сработает, пока не знаем.

Вирусолог подчеркнул, что противоэпидемические меры, которые сейчас введены в ряде регионов страны, вполне выполняют свою функцию, "новые вводить совершенно необязательно". Специалист также посоветовал подготовиться к подъему заболеваемости гриппом, который обычно наступает в конце осени – начале зимы.