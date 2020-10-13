В России в среднем за сутки заражаются коронавирусом 8 из 100 тысяч жителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за последнюю неделю составляет 8 случаев на 100 тысяч населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это почти в семь раз ниже, чем в Израиле, – там заболеваемость составляет 54 на 100 тысяч населения в сутки.

"Сегодня даже на подъеме у Российской Федерации среднесуточный показатель за семь дней составляет порядка 8 на 100 тысяч населения. В разные дни это может быть 7,5, чуть больше или чуть меньше, около 8", – отметила Попова.

Она добавила, что заболеваемость в Бельгии составляет 28, Нидерландах – 27, Великобритании – 22, во Франции – 28, в Испании – 21.

Ранее сообщалось, что в столице скончались 58 пациентов с COVID-19. У всех скончавшихся была зафиксирована пневмония. Кроме того, пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

В Москве действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Им рекомендовали оставаться дома и ограничить контакты с родственниками и знакомыми.

Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".

