В Роспотребнадзоре не видят необходимости ограничивать деятельность предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Необходимости ограничивать деятельность ряда предприятий и отдельных секторов экономики РФ из-за прироста новых случаев COVID-19 в настоящий момент нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.
"Мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим", – рассказала Попова.
По ее словам, уровень охвата населения ПЦР-тестированием на коронавирусную инфекцию не снижался даже летом.
В результате российские субъекты делают не менее 155 тестов на 100 тысяч человек в сутки в каждом населенном пункте, обращает внимание глава ведомства.
За последние сутки в России выявили 13 868 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 4 618 случаев, на Санкт-Петербург – 557.
Всего в РФ выявлено 1 326 178 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.
Ранее глава РФПИ рассказал о ходе испытаний вакцины "Спутник V".
Назван среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в России
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