Эксперты рассказали, как правильно обрабатывать поверхности от коронавируса

Ученые выяснили, сколько времени коронавирус сохраняется на различных поверхностях. На коже человека он может быть активным до 11 часов, а на экранах смартфонов – до месяца. Выясняем, какие предметы в первую очередь стоит подвергать дезинфекции дома, а также могут ли волнения по этому поводу быть излишними.



Вирус-долгожитель?

Ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями выяснили, что коронавирус дольше всего сохраняется на непористых поверхностях и при более низких температурах. Причем по мере увеличения температуры его выживаемость снижается.

В частности, при 20 градусах SARS-CoV-2 на поверхности денежных банкнот, металлических поручней и смартфонов может быть активным в течение 28 дней. Когда воздух нагревали до 30 градусов, вирус сохранялся на гладких поверхностях до трех недель, а при 40 градусах он погибал за несколько суток. При этом на пористых поверхностях, например на хлопке, коронавирус держался две недели при самой низкой температуре и 16 часов – при самой высокой.

А японские исследователи из Медицинского университета Киото установили, что новый коронавирус на коже может сохранять свою активность от 6 до 11 часов – в среднем 9 часов – примерно в пять раз дольше, чем обычный грипп. Для сравнения, вирусы гриппа исчезают с кожи через 1–2 часа.

Эксперименты также показали, что обработка кожи 80% этанолом позволяет примерно за 15 секунд полностью уничтожить все коронавирусы. Если же руки вымыть с мылом в течение 15 секунд, а потом смыть под проточной водой в течение 10 секунд, то на коже останется лишь одна десятитысячная от исходного количества коронавирусов.



Как обеззараживать предметы от вируса?

Заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал Москве 24, что действительно на многих поверхностях коронавирус может оставаться активным длительное время. Поэтому, по его словам, в первую очередь нужно уделять внимание поверхностям, которых касается большое количество людей.

"Например, поручни в общественном транспорте, двери в подъезде, кнопки в лифте, мобильные телефоны. Если человек инфицированными пальцами прикасался к экрану смартфона, тогда действительно риск заражения существует. Поэтому стоит пользоваться антибактериальными салфетками и антисептическими растворами для рук", – пояснил вирусолог.

Кроме того, Бутенко посоветовал не забывать об обработке обуви после прихода с улицы, так как на подошве может скапливаться большое количество вирусов. Сделать это можно, протерев ноги о поролоновый или матерчатый коврик, смоченный дезрастворами. Саму обувь лучше промыть мыльной водой, а после прихода на работу надеть сменную, добавил вирусолог.





Александр Бутенко заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи В Китае, например, выяснили, что из больниц коронавирус переносится с пола на подошвах обуви. Люди кашляют на пол или на асфальт, чихают, иногда сплевывают вместе с мокротой, маски разбрасывают. Поэтому обработка пола в больших помещениях очень полезна.

Также собеседник Москвы 24 отметил, что овощи и фрукты, купленные в магазине, перед едой рекомендуется промыть в горячей проточной воде или в легком мыльном растворе в течение 15 секунд. Это, по его словам, поможет снизить возможность заражения.

"Советую также в магазинах покупать упакованные товары и продукты. Чтобы была гарантия, что к ним никто не прикасался из покупателей. Ведь люди трогают продукты в тех же перчатках, в которых они были в транспорте. Мало кто меняет перчатки перед входом в магазин", – заключил Бутенко.

В свою очередь, психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова в беседе с Москвой 24 отметила, что для безопасности нужно мыть руки и протирать грязные поверхности. Но на этих процедурах не стоит зацикливаться во избежание нагрузки на нервную систему, уверена специалист.



По ее словам, чтобы избежать излишних нервных потрясений, стоит проделывать все это вместе с членами семьи.





Наталья Панфилова психолог-консультант и супервизор Близкие люди могут сказать, что не нужно так часто мыть руки. Такие договоренности немного успокаивают "внутренних демонов", которые сомневаются в должной безопасности. Это снимает нагрузку на нервную систему. В этом смысле семья помогает.

Одиноким людям специалист посоветовала в случае необходимости обратиться в службу психологической помощи.

"Там работают профессионалы, которые помогают, с одной стороны, отнестись к этому ответственно, но без лишнего фанатизма. Они могут дать объективные данные по ситуации, авторитетные заявления специалистов. Это тоже снимает с человека излишнюю напряженность и тревогу. Весной очень много было звонков с вопросами, как нажимать кнопки лифта, насколько это опасно в плане заражения. Конечно, люди беспокоятся", – подчеркнула Панфилова.

Собеседница Москвы 24 добавила, что, кроме излишне волнующихся людей, психологическая помощь нужна пенсионерам и инвалидам, которые сейчас находятся дома. По ее словам, психологическая разрядка поможет избежать осложнений по другим видам заболеваний.