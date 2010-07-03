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18:07

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Эксперты рассказали, как правильно обрабатывать поверхности от коронавируса

Чистота – залог здоровья: как избавиться от коронавируса на поверхности вещей
медицина общество

Ученые выяснили, сколько времени коронавирус сохраняется на различных поверхностях. На коже человека он может быть активным до 11 часов, а на экранах смартфонов – до месяца. Выясняем, какие предметы в первую очередь стоит подвергать дезинфекции дома, а также могут ли волнения по этому поводу быть излишними.

Фото: depositphotos/OlekLu

Вирус-долгожитель?

Ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями выяснили, что коронавирус дольше всего сохраняется на непористых поверхностях и при более низких температурах. Причем по мере увеличения температуры его выживаемость снижается.

В частности, при 20 градусах SARS-CoV-2 на поверхности денежных банкнот, металлических поручней и смартфонов может быть активным в течение 28 дней. Когда воздух нагревали до 30 градусов, вирус сохранялся на гладких поверхностях до трех недель, а при 40 градусах он погибал за несколько суток. При этом на пористых поверхностях, например на хлопке, коронавирус держался две недели при самой низкой температуре и 16 часов – при самой высокой.

А японские исследователи из Медицинского университета Киото установили, что новый коронавирус на коже может сохранять свою активность от 6 до 11 часов – в среднем 9 часов – примерно в пять раз дольше, чем обычный грипп. Для сравнения, вирусы гриппа исчезают с кожи через 1–2 часа.

Эксперименты также показали, что обработка кожи 80% этанолом позволяет примерно за 15 секунд полностью уничтожить все коронавирусы. Если же руки вымыть с мылом в течение 15 секунд, а потом смыть под проточной водой в течение 10 секунд, то на коже останется лишь одна десятитысячная от исходного количества коронавирусов.

Как обеззараживать предметы от вируса?

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал Москве 24, что действительно на многих поверхностях коронавирус может оставаться активным длительное время. Поэтому, по его словам, в первую очередь нужно уделять внимание поверхностям, которых касается большое количество людей.

"Например, поручни в общественном транспорте, двери в подъезде, кнопки в лифте, мобильные телефоны. Если человек инфицированными пальцами прикасался к экрану смартфона, тогда действительно риск заражения существует. Поэтому стоит пользоваться антибактериальными салфетками и антисептическими растворами для рук", – пояснил вирусолог.

Кроме того, Бутенко посоветовал не забывать об обработке обуви после прихода с улицы, так как на подошве может скапливаться большое количество вирусов. Сделать это можно, протерев ноги о поролоновый или матерчатый коврик, смоченный дезрастворами. Саму обувь лучше промыть мыльной водой, а после прихода на работу надеть сменную, добавил вирусолог.

В Китае, например, выяснили, что из больниц коронавирус переносится с пола на подошвах обуви. Люди кашляют на пол или на асфальт, чихают, иногда сплевывают вместе с мокротой, маски разбрасывают. Поэтому обработка пола в больших помещениях очень полезна.
Александр Бутенко
заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Также собеседник Москвы 24 отметил, что овощи и фрукты, купленные в магазине, перед едой рекомендуется промыть в горячей проточной воде или в легком мыльном растворе в течение 15 секунд. Это, по его словам, поможет снизить возможность заражения.

"Советую также в магазинах покупать упакованные товары и продукты. Чтобы была гарантия, что к ним никто не прикасался из покупателей. Ведь люди трогают продукты в тех же перчатках, в которых они были в транспорте. Мало кто меняет перчатки перед входом в магазин", – заключил Бутенко.

В свою очередь, психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова в беседе с Москвой 24 отметила, что для безопасности нужно мыть руки и протирать грязные поверхности. Но на этих процедурах не стоит зацикливаться во избежание нагрузки на нервную систему, уверена специалист.

Фото: depositphotos/Sonyachny

По ее словам, чтобы избежать излишних нервных потрясений, стоит проделывать все это вместе с членами семьи.

Близкие люди могут сказать, что не нужно так часто мыть руки. Такие договоренности немного успокаивают "внутренних демонов", которые сомневаются в должной безопасности. Это снимает нагрузку на нервную систему. В этом смысле семья помогает.
Наталья Панфилова
психолог-консультант и супервизор

Одиноким людям специалист посоветовала в случае необходимости обратиться в службу психологической помощи.

"Там работают профессионалы, которые помогают, с одной стороны, отнестись к этому ответственно, но без лишнего фанатизма. Они могут дать объективные данные по ситуации, авторитетные заявления специалистов. Это тоже снимает с человека излишнюю напряженность и тревогу. Весной очень много было звонков с вопросами, как нажимать кнопки лифта, насколько это опасно в плане заражения. Конечно, люди беспокоятся", – подчеркнула Панфилова.

Собеседница Москвы 24 добавила, что, кроме излишне волнующихся людей, психологическая помощь нужна пенсионерам и инвалидам, которые сейчас находятся дома. По ее словам, психологическая разрядка поможет избежать осложнений по другим видам заболеваний.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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