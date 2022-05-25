Юрист рассказал, какие штрафы отменят из-за ковидной амнистии

Власти Москвы объявили в городе с 1 июня ковидную амнистию. В частности, в столице больше не будут взыскивать часть назначенных, но непокрытых штрафов за нарушение коронавирусных ограничений, а ранее оплаченные – возместят. Рассказываем, кто может претендовать на компенсацию, а также как ее получить.



Ковидная амнистия

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин с 1 июня объявил ковидную амнистию в столице. Московские власти перестанут взыскивать назначенные, но неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений, отмечается в блоге мэра Москвы.

Он пояснил, что в городе отменили большинство ограничительных мер по COVID-19, в частности обязательное ношение масок в общественных местах и соблюдение безопасного расстояния. В связи с этим продолжать взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе в судебном порядке, больше не будут.





Сергей Собянин мэр Москвы Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой. Но сегодня эта опасность прошла. Сегодня – другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию.

Под амнистию подпали штрафы за нарушение почти всех коронавирусных ограничений, наложенные столичными органами исполнительной власти и подведомственными учреждениями. Исключение составляют взыскания за несоблюдение режима изоляции в период заболевания коронавирусом. Мэр подчеркнул, что зараженный человек при выходе из дома сознательно подвергал опасности жизни и здоровье других горожан. Ознакомиться со всеми исключениями можно здесь.

Кроме того, Собянин пообещал, что московские власти компенсируют гражданам, индивидуальным предпринимателям и юрлицам ранее оплаченные штрафы. "В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 миллиарда рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей", – написал мэр Москвы.

Для получения компенсации следует обратиться в один из центров госуслуг "Мои документы" не позднее 31 декабря этого года. Формы заявлений опубликуют на портале mos.ru. Также сотрудникам центра нужно будет предоставить постановление о назначении административного штрафа и документ, подтверждающий его оплату.



Кому могут компенсировать штраф?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что решение прекратить взыскание и компенсировать часть штрафов за коронавирусные ограничения в столице финансово поддержит москвичей на фоне сокращения реальных доходов.





Василий Воробьев юрист Под постановление правительства будут подпадать почти все штрафы за ковидные нарушения. Одна из основных категорий – это штрафы за нахождение в общественных местах без маски, например на транспорте или в торговом центре.

Он напомнил, что в Москве за нарушение масочного и перчаточного режима на транспорте штраф для граждан составлял 5 тысяч рублей, а в других общественных местах – 4 тысячи рублей.

"Другая широкая категория, которая подпадает под амнистию, – это сотрудники магазинов, которые находились в помещении без маски. Также компенсируют штрафы гражданам, которые в период локдауна выезжали без пропуска или с неправильно оформленным пропуском", – добавил юрист.

В Москве с 15 марта отменили масочный режим. Соответствующее решение было принято на фоне того, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в столице показала стабильное улучшение. Кроме того, в городе перестали действовать обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, среди которых установка на рабочих местах разделительных перегородок и регулярное измерение температуры у сотрудников.