Москвичам напомнили о закрытии участка БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка"

В ближайшие выходные в столице изменится схема движения на некоторых улицах. Это связано с проведением велогонки, строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) и ремонтными работами. Подробнее – в материале Москвы 24.
Строительство метро
С 23 июля поезда временно перестанут ходить на участке БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка". Это необходимо, чтобы присоединить к существующей линии строящийся участок от "Электрозаводской" до "Савеловской".
Фото: mosmetro.ru
Ограничения продлятся до 22 августа. До этого времени пассажиры смогут пользоваться станцией "Савеловская" серой ветки метро, Кольцевой линией или электробусом т42. Сотрудники метрополитена подскажут пассажирам самый удобный и короткий маршрут.
La Strada
На некоторых улицах столицы 23 июля изменится движение из-за проведения велогонки La Strada. В частности, на Крылатской улице (от Нижних Мнёвников до дома 5 по Крылатской) ограничение будет действовать на одну полосу в каждом направлении с 00:01 22 июля до 01:30 23-го числа. С 01:30 до 21:00 23 июля этот участок пути закроют для движения полностью.
Также полное перекрытие организуют 23 июля с 07:00 до 10:30 на Пресненской набережной от дома 10, блока В, до Краснопресненской набережной. В тот же день с 07:00 до 12:30 для автомобилистов закроют:
- улицу Нижние Мнёвники (Северо-Западная хорда) – в сторону Рублевского шоссе (от Карамышевского моста до Крылатской улицы);
- Карамышевский мост;
- улицу Народного Ополчения – в сторону улицы Мнёвники (от Карамышевского моста до Мнёвников);
- Мнёвники – в сторону центра (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе);
- Звенигородское шоссе – в сторону центра (от Мнёвников до улицы 1905 года);
- улицу 1905 года (от Звенигородского шоссе до Краснопресненской набережной);
- Краснопресненскую набережную (от Пресненской до Новоарбатского моста);
- Смоленскую (от Новоарбатского моста до Бородинского);
- Ростовскую (от Бородинского до Саввинской набережной);
- Саввинскую (от Ростовской до Новодевичьей);
- Новодевичью (от Саввинской до Лужнецкой);
- Лужнецкую набережную (от Новодевичьей до улицы Лужники);
- улицу Лужники;
- Лужнецкую набережную (от Фрунзенской набережной до улицы Лужники).
Фото: transport.mos.ru
Также из-за велогонки с 08:00 до 12:30 для автомобилистов ограничат движение:
- на Фрунзенской набережной (от Лужнецкой до Пречистенской);
- Пречистенской (от Фрунзенской до Кремлевской);
- Кремлевской (от Пречистенской до Москворецкой);
- Москворецкой набережной (от Кремлевской до Малого Устьинского моста);
- на Малом Устьинском мосту.
С 08:00 до 12:00 23 июля на машине нельзя будет проехать по:
- Котельнической набережной (от Малого Устьинского моста до Гончарной набережной);
- Гончарной (от Котельнической до Краснохолмской);
- Краснохолмской набережной (от Гончарной до Саринского проезда).
С 09:00 до 12:00 для проезда закроют:
- Соймоновский проезд (от Пречистенской до Остоженки);
- Остоженку (от Соймоновского проезда до Новокрымского проезда);
- Новокрымский проезд;
- съезды с Остоженки на Садовое кольцо.
Кроме того, на всех участках, где перекроют движение, парковка будет временно недоступна. Это ограничение продлится с 00:01 23 июля и до окончания мероприятия.
Ремонтные работы
Помимо этого, с 21 июля по 21 сентября ограничили движение в районе станции метро "Нагорная" на пересечении Проектируемого проезда № 3735 и Электролитного проезда. На этом участке проведут работы по строительству инженерных сетей.
Фото: transport.mos.ru
До 20 августа автомобили круглосуточно смогут проехать по одной-двум полосам в каждом направлении.
С 21 августа в период с 01:30 до 05:30 для движения оставят по одной полосе частично с запретом парковки. С 22 августа по 11 сентября можно будет проехать по одной-двум полосам в каждом направлении. С 12 по 21 сентября движение сохранится по одной-двум полосам в каждом направлении благодаря запрету парковки.
Также с 22 июля до 15 сентября ограничат движение на некоторых участках в районе Авиамоторной. Там будут проводить строительные работы.
Фото: transport.mos.ru
В частности, движение ограничат от дома 12 по Авиамоторной до дома 15/16 по шоссе Энтузиастов. Это же касается участка от дома 6, строения 4, по Авиамоторной улице до дома 13 по Энергетической. Кроме того, движение временно ограничат от дома 22/18 по шоссе Энтузиастов до дома 20/17 по Авиамоторной улице.