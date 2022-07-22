Москвичам напомнили о закрытии участка БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка"

В ближайшие выходные в столице изменится схема движения на некоторых улицах. Это связано с проведением велогонки, строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) и ремонтными работами. Подробнее – в материале Москвы 24.



Фото: \портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительство метро

С 23 июля поезда временно перестанут ходить на участке БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка". Это необходимо, чтобы присоединить к существующей линии строящийся участок от "Электрозаводской" до "Савеловской".



Фото: mosmetro.ru

Ограничения продлятся до 22 августа. До этого времени пассажиры смогут пользоваться станцией "Савеловская" серой ветки метро, Кольцевой линией или электробусом т42. Сотрудники метрополитена подскажут пассажирам самый удобный и короткий маршрут.

La Strada

На некоторых улицах столицы 23 июля изменится движение из-за проведения велогонки La Strada. В частности, на Крылатской улице (от Нижних Мнёвников до дома 5 по Крылатской) ограничение будет действовать на одну полосу в каждом направлении с 00:01 22 июля до 01:30 23-го числа. С 01:30 до 21:00 23 июля этот участок пути закроют для движения полностью.

Также полное перекрытие организуют 23 июля с 07:00 до 10:30 на Пресненской набережной от дома 10, блока В, до Краснопресненской набережной. В тот же день с 07:00 до 12:30 для автомобилистов закроют:

улицу Нижние Мнёвники (Северо-Западная хорда) – в сторону Рублевского шоссе (от Карамышевского моста до Крылатской улицы);

Карамышевский мост;

улицу Народного Ополчения – в сторону улицы Мнёвники (от Карамышевского моста до Мнёвников);

Мнёвники – в сторону центра (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе);

Звенигородское шоссе – в сторону центра (от Мнёвников до улицы 1905 года);

улицу 1905 года (от Звенигородского шоссе до Краснопресненской набережной);

Краснопресненскую набережную (от Пресненской до Новоарбатского моста);

Смоленскую (от Новоарбатского моста до Бородинского);

Ростовскую (от Бородинского до Саввинской набережной);

Саввинскую (от Ростовской до Новодевичьей);

Новодевичью (от Саввинской до Лужнецкой);

Лужнецкую набережную (от Новодевичьей до улицы Лужники);

улицу Лужники;

Лужнецкую набережную (от Фрунзенской набережной до улицы Лужники).

Фото: transport.mos.ru

Также из-за велогонки с 08:00 до 12:30 для автомобилистов ограничат движение:



на Фрунзенской набережной (от Лужнецкой до Пречистенской);

Пречистенской (от Фрунзенской до Кремлевской);

Кремлевской (от Пречистенской до Москворецкой);

Москворецкой набережной (от Кремлевской до Малого Устьинского моста);

на Малом Устьинском мосту.

С 08:00 до 12:00 23 июля

Котельнической набережной (от Малого Устьинского моста до Гончарной набережной);

Гончарной (от Котельнической до Краснохолмской);

Краснохолмской набережной (от Гончарной до Саринского проезда).

С 09:00 до 12:00

Соймоновский проезд (от Пречистенской до Остоженки);

Остоженку (от Соймоновского проезда до Новокрымского проезда);

Новокрымский проезд;

съезды с Остоженки на Садовое кольцо.

с 00:01 23 июля и до окончания мероприятия

Ремонтные работы

на машине нельзя будет проехать по:для проезда закроют:Кроме того, на всех участках, где перекроют движение, парковка будет временно недоступна. Это ограничение продлится

Помимо этого, с 21 июля по 21 сентября ограничили движение в районе станции метро "Нагорная" на пересечении Проектируемого проезда № 3735 и Электролитного проезда. На этом участке проведут работы по строительству инженерных сетей.



Фото: transport.mos.ru

До 20 августа автомобили круглосуточно смогут проехать по одной-двум полосам в каждом направлении.

С 21 августа в период с 01:30 до 05:30 для движения оставят по одной полосе частично с запретом парковки. С 22 августа по 11 сентября можно будет проехать по одной-двум полосам в каждом направлении. С 12 по 21 сентября движение сохранится по одной-двум полосам в каждом направлении благодаря запрету парковки.

Также с 22 июля до 15 сентября ограничат движение на некоторых участках в районе Авиамоторной. Там будут проводить строительные работы.



Фото: transport.mos.ru

В частности, движение ограничат от дома 12 по Авиамоторной до дома 15/16 по шоссе Энтузиастов. Это же касается участка от дома 6, строения 4, по Авиамоторной улице до дома 13 по Энергетической. Кроме того, движение временно ограничат от дома 22/18 по шоссе Энтузиастов до дома 20/17 по Авиамоторной улице.

