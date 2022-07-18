10:03
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Движение на ряде участков Авиамоторной улицы ограничат с 22 июля из-за строительных работ, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".
Ограничения будут действовать до 15 сентября и коснутся участков от дома 12 по Авиамоторной улице до дома 15/16 по шоссе Энтузиастов, а также от дома 6, строения 4, по Авиамоторной улице до дома 13 по Энергетической улице.
Кроме того, будет ограничено движение на участке Авиамоторной улицы от дома 22/18 по шоссе Энтузиастов до дома 20/17 по Авиамоторной улице.
Ранее в департаменте транспорта сообщили, что с 9 июля 2022 года до 25 декабря 2023 года из-за проведения строительных работ будет полностью перекрыт участок Жукова проезда.
До этого сообщалось, что с 15 июля до 31 октября перекроют улицу Малую Лубянку. Там будут проводиться строительные работы. Уточняется, что речь идет об участке улицы Малой Лубянки от дома 14 до Сретенского переулка.
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