Москвичам и гостям столицы рассказали, где отметить День города 10–11 сентября

10 и 11 сентября в столице пройдет фестиваль "День города": в честь 875-летия Москвы в разных точках проведут огромное количество мероприятий. В программе – гастрономические сюрпризы, модные показы, десятки арт-объектов и просмотр шедевров отечественной классики под открытым небом. Москва 24 расскажет, где отпраздновать День рождения столицы.

Центр

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большие праздничные гулянья пройдут на Тверской и прилегающих к ней улицах. Пространство разделят на четыре площадки.

На первой гости узнают все о Москве-реке. Здесь появятся сразу 30 арт-объектов, среди которых макет Северного речного вокзала и тренажеры-симуляторы портового крана и управления судами. К этому добавятся более 120 мастер-классов и свыше 250 выступлений.

Вторая площадка будет посвящена единому транспортному каркасу столицы – метро, МЦК и МЦД. Украсит ее 31 арт-объект: гости познакомятся с симулятором управления вагоном метро, увидят автомобиль "Москвич" в разрезе и полюбуются макетами разных видов мостов.

В третьей зоне можно будет узнать все о столичной промышленности и модной индустрии. Точками притяжения станут 13 арт-объектов. Например, 3D-принтер для создания малых архитектурных форм, digital-тренажеры и гоночные болиды. Тут же пройдет знакомство с робототехникой и новейшими цифровыми технологиями. В художественной программе площадки – иммерсивные спектакли, танцевальные флешмобы и интерактивные активности для детей. Атмосферы добавит советская музыка и более 90 мастер-классов.



Четвертую площадку посвятят рассказу о том, как Москва многие века остается центром русских земель. На этой площадке выстроят сразу 36 арт-объектов, в том числе инсталляцию знаменитого кинотеатра "Победа" в Донецке и макеты памятников великим русским и советским деятелям.

Центром столичной моды в День города станет Тверской бульвар. К услугам гостей здесь будут лучшие визажисты и барберы. 90 российских дизайнеров представят капсульные и специальные коллекции, вдохновленные Москвой (кстати, вещи можно будет купить). На выбор гостей также необычные украшения и товары для дома.

На Тверском можно будет купить даже модную одежду для домашних питомцев, а на кинологической площадке специалисты проведут занятия для животных. Найдется место и спорту: 11 сентября на бульваре пройдут баталии финала кубка "Московских сезонов" по шахматам.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Тверскую площадь на День города отдадут художникам и тем, кто мечтает себя попробовать в этой роли. Посетителям расскажут секреты пейзажной живописи, дадут полюбоваться творчеством Архипа Куинджи и покажут столицу так, как ее прочувствовали знаменитые живописцы. Дадут порисовать и самим гостям: например, расписать маскарадную маску по канонам народно-художественных промыслов.

Яркой будет программа и на площади Революции: здесь площадка посвящена проектированию и моделированию. К примеру, гости смогут создать свой дизайн праздничного вагона метро или сделать головной убор в виде башен "Москва-Сити".

Парки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В "Зарядье" 10 и 11 сентября можно будет подробно познакомиться с ключевыми московскими проектами: "Мой район", "Московское долголетие", "Библиогород", "Здоровая Москва", "Музеи Москвы", "Спортивные выходные", "Уличный артист" и "Московские сезоны". Узнать о них больше получится после просмотра выставок "Выпуск'22" и "Лики".

Также в "Зарядье" всех ждет концерт и уличное шествие, спортивные тренировки и анимационные представления, кино, книжная ярмарка, лекции и мастер-классы. А одним из самых заметных объектов станет "Волна цветения" – ее специально высадили ко Дню рождения города.



На ВДНХ гостей ждет море акций и гастрономические новинки. Среди событий – ралли ретроавтомобилей, соревнования по скейтбордингу и выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды. Музыкальную постановку о любви можно будет увидеть в Зеленом театре, светотехническое шоу – в павильоне "Макет Москвы". В Музейном городе всех пригласят на экскурсии и мастер-классы. Также 10 сентября пройдут первые сеансы на самом большом в Европе колесе обозрения "Солнце Москвы".

Большие события ждут посетителей и других парков. День рождения столицы встретят красочными фейерверками, концертами звезд и постановками в исполнении актеров городских театров. Подробнее о мероприятиях в парках можно узнать, пройдя по ссылке.

Праздник в округах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зоны фестиваля будут работать все дни празднования в разных округах города. Здесь гостям предложат мастер-классы на любой вкус. К примеру, создать дизайн чехла для проездного в общественном транспорте можно будет на площадках на Ключевой улице и пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской. Там же гостей познакомят с видами столичного общественного транспорта.

Речному судоходству посвятят зоны у станции метро "Некрасовка" и в сквере по Олонецкому проезду. Об архитектурных символах речь пойдет на площадке на бульваре Дмитрия Донского. Здесь же посетители смогут сами сделать макет усадьбы Салтыковых – Чертковых и особняка Морозова.

На 19 окружных площадках жителей и гостей столицы также ждет гастрономическое шоу. Лучшие повара приготовят вкуснейшие блюда на традиционных и специальных печах. В меню такие угощения, как московские щи с белыми грибами, фрикадельки с баклажанной икрой, сборная московская солянка и кулебяка с лососем. Блюда можно будет не только попробовать, но и записать их рецепты.

Кроме того, сразу в 20 праздничных зонах и на Тверской площади пройдут киносеансы под открытым небом. В репертуаре – лучшие отечественные фильмы. Полную программу всех мастер-классов на окружных площадках можно посмотреть здесь.