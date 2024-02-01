Флешмоб и встречи со звездами: что ждет гостей благотворительного дня на ВДНХ

На катке ВДНХ 3 февраля состоится юбилейный благотворительный день. Гостей ждут анимационная программа, флешмоб, карнавал и встречи с известными людьми. Подробности – в нашем материале.

Добрый праздник

Фото: пресс-служба ВДНХ

Благотворительный день пройдет на катке ВДНХ уже в десятый раз. Официальная церемония открытия начнется 3 февраля в 12:00 – на сцене выступят актеры Константин Хабенский, Антон Богданов, Ольга Сутулова, телеведущая Алла Михеева, фигуристка Анастасия Гребенкина, певец Родион Газманов и многие другие звезды.

Уже в 12:40 на катке начнется массовый заезд в карнавальных масках в виде животных – помимо всех желающих, в нем примут участие известные благотворители, подопечные фондов и их близкие. А получить маски можно будет рядом со сценой у волонтеров.

Во время заезда также пройдет флешмоб: гости смогут взяться за руки, создать самую большую Линию Жизни и совершить круг добра, надев красные носы – символ добрых сердец, помогающих детям (их также можно будет взять у волонтеров).

А в 13:00 начнется программа от "Союзмультпарка": герои известных мультфильмов прокатятся с посетителями по льду, проведут спортивную разминку и устроят викторину для всех желающих.



Константин Хабенский актер, основатель благотворительного фонда В рамках работы нашего фонда мы часто говорим, что повседневная благотворительность и помощь другим – это просто. Можно кататься на коньках в компании друзей и одновременно поддерживать подопечных сразу четырех фондов. Добрые дела, которые становятся традицией, точно делают нашу жизнь лучше.

Вход на праздник по билетам катка (от 800 рублей). Все собранные средства будут отправлены на благотворительность.

По итогам прошлых девяти благотворительных дней удалось собрать более 30 миллионов рублей. Благодаря этим средствам были реализованы проекты фондов-участников для детей и взрослых по всей России. Например, удалось закупить необходимое для хосписов: аппараты для искусственной вентиляции легких, специальное питание и многое другое.

Как еще помочь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В феврале в Москве пройдет еще множество благотворительных событий. Например, библиотека № 240 приглашает принять участие в акции по сбору книжных подарков для подопечных домов престарелых и детских интернатов. Также посетители читальни смогут поучаствовать в литературных викторинах и получить в качестве призов пригласительные билеты на другие благотворительные мероприятия. Акция пройдет 13 февраля с 12:00 до 13:00 по адресу улица Паршина, дом 33.

В свою очередь, волонтерское движение "Погуляй собаку" организует в феврале несколько выездов в приюты для животных и приглашает на помощь добровольцев. Москвичи смогут погулять с подопечными питомников, помочь в уборке вольеров и привезти животным подарки – корм, игрушки, поводки. Ближайшие выезды пройдут 3 и 4 февраля.

А 25 февраля в столичном креативном пространстве "Хлебозавод" пройдет выставка-пристройство: волонтеры привезут собак и кошек, с которыми можно будет познакомиться, поиграть и даже забрать кого-то из них домой в тот же день. Также можно принести животным подарки, угощения и игрушки.