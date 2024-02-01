Флешмоб и встречи со звездами: что ждет гостей благотворительного дня на ВДНХ

На катке ВДНХ 3 февраля состоится юбилейный благотворительный день. Гостей ждут анимационная программа, флешмоб, карнавал и встречи с известными людьми. Подробности – в нашем материале.
Добрый праздник
Благотворительный день пройдет на катке ВДНХ уже в десятый раз. Официальная церемония открытия начнется 3 февраля в 12:00 – на сцене выступят актеры Константин Хабенский, Антон Богданов, Ольга Сутулова, телеведущая Алла Михеева, фигуристка Анастасия Гребенкина, певец Родион Газманов и многие другие звезды.
Уже в 12:40 на катке начнется массовый заезд в карнавальных масках в виде животных – помимо всех желающих, в нем примут участие известные благотворители, подопечные фондов и их близкие. А получить маски можно будет рядом со сценой у волонтеров.
Во время заезда также пройдет флешмоб: гости смогут взяться за руки, создать самую большую Линию Жизни и совершить круг добра, надев красные носы – символ добрых сердец, помогающих детям (их также можно будет взять у волонтеров).
А в 13:00 начнется программа от "Союзмультпарка": герои известных мультфильмов прокатятся с посетителями по льду, проведут спортивную разминку и устроят викторину для всех желающих.
Вход на праздник по билетам катка (от 800 рублей). Все собранные средства будут отправлены на благотворительность.
Как еще помочь
В феврале в Москве пройдет еще множество благотворительных событий. Например, библиотека № 240 приглашает принять участие в акции по сбору книжных подарков для подопечных домов престарелых и детских интернатов. Также посетители читальни смогут поучаствовать в литературных викторинах и получить в качестве призов пригласительные билеты на другие благотворительные мероприятия. Акция пройдет 13 февраля с 12:00 до 13:00 по адресу улица Паршина, дом 33.
В свою очередь, волонтерское движение "Погуляй собаку" организует в феврале несколько выездов в приюты для животных и приглашает на помощь добровольцев. Москвичи смогут погулять с подопечными питомников, помочь в уборке вольеров и привезти животным подарки – корм, игрушки, поводки. Ближайшие выезды пройдут 3 и 4 февраля.
А 25 февраля в столичном креативном пространстве "Хлебозавод" пройдет выставка-пристройство: волонтеры привезут собак и кошек, с которыми можно будет познакомиться, поиграть и даже забрать кого-то из них домой в тот же день. Также можно принести животным подарки, угощения и игрушки.
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