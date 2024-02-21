Отзыв лицензии: как пользователям Киви Банка вернуть свои деньги

В среду, 21 февраля, ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка. На фоне этого у группы компаний Qiwi, куда входит кредитная организация, перестали работать платежные сервисы. В частности, пользователям запретили пополнение и вывод денег с электронных кошельков. Также оказалась недоступной платежная система Contact. С ее помощью можно было переводить средства за рубеж. Рассказываем подробности.
Многочисленные нарушения
В ЦБ РФ приняли решение отозвать лицензию у Киви Банка из-за того, что он нарушал законы о банковской деятельности. Об этом говорится на сайте регулятора. Отмечается, что за последние 12 месяцев к организации неоднократно применялись разные меры, включая ограничение на отдельные операции. Также банку вменяют систематическое нарушение "антиотмывочного" законодательства.
Кроме того, по данным ЦБ, банк без ведома граждан использовал их персональную информацию для создания Qiwi-кошельков, по которым затем проводил операции. Организация не приняла необходимых мер для уменьшения рисков в своей работе, говорится в заявлении регулятора. Сведения о ее подозрительных действиях переданы правоохранителям.
"Прекращение деятельности банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчеты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы", – подчеркнули в ЦБ.
Из-за сложившейся ситуации у группы компаний Qiwi, куда входит и Киви Банк, перестали работать платежные сервисы. В частности, пользователи не могут вывести свои деньги с электронных кошельков. Их пополнение тоже недоступно. Не работает и платежная система Contact. Она позволяла переводить средства за рубеж.
Кроме того, терминалы Qiwi в Москве и других городах перестали принимать платежи, а сам банк объявил о закрытии офисов. "Офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани сейчас закрыты. Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам", – отметили в организации.
Что важно знать клиентам?
Киви Банк участвовал в системе страхования вкладов. Поэтому вкладчикам их возместят в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности. По предварительной оценке, страховая ответственность перед клиентами банка составляет 4,6 миллиарда рублей. Выплаты гражданам должны начаться не позднее чем 6 марта. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.
Вместе с тем в ЦБ объяснили, что средства, которые хранились на электронных кошельках пользователей, не застрахованы по системе вкладов.
Владельцам кошельков рекомендовано обратиться в Агентство по страхованию вкладов, чтобы написать заявление на получение средств. Его нужно подкрепить документами, подтверждающими наличие денег в Киви Банке. Запрос рассмотрят в течение 30 рабочих дней.
Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 заявил, что процедура возврата средств с электронного кошелька сложнее, чем по вкладам.
В то же время проблем с возвратом средств по вкладам не возникнет, считает специалист. "В Киви Банке можно выделить депозиты, большая часть – это физлица, то есть вклады населения, которые подпадают под системы страхования вкладов", – пояснил он.
Вместе с тем эксперт напомнил, что отзыв лицензии у банка не освобождает заемщиков от выплат по кредиту. Кроме того, у россиян могут возникнуть проблемы с совершением покупок и получением услуг там, где использовался платежный сервис Киви Банка, отметил Андрей Бархота. Однако компании в состоянии быстро перестроиться и перейти на обслуживание в других организациях, тем более что в век цифровизации многие вопросы легко решить в пару кликов, заключил специалист.
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