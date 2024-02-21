Отзыв лицензии: как пользователям Киви Банка вернуть свои деньги

В среду, 21 февраля, ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка. На фоне этого у группы компаний Qiwi, куда входит кредитная организация, перестали работать платежные сервисы. В частности, пользователям запретили пополнение и вывод денег с электронных кошельков. Также оказалась недоступной платежная система Contact. С ее помощью можно было переводить средства за рубеж. Рассказываем подробности.



Многочисленные нарушения

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

В ЦБ РФ приняли решение отозвать лицензию у Киви Банка из-за того, что он нарушал законы о банковской деятельности. Об этом говорится на сайте регулятора. Отмечается, что за последние 12 месяцев к организации неоднократно применялись разные меры, включая ограничение на отдельные операции. Также банку вменяют систематическое нарушение "антиотмывочного" законодательства.





из заявления ЦБ РФ Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тому подобное, а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

Кроме того, по данным ЦБ, банк без ведома граждан использовал их персональную информацию для создания Qiwi-кошельков, по которым затем проводил операции. Организация не приняла необходимых мер для уменьшения рисков в своей работе, говорится в заявлении регулятора. Сведения о ее подозрительных действиях переданы правоохранителям.

"Прекращение деятельности банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчеты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы", – подчеркнули в ЦБ.

Из-за сложившейся ситуации у группы компаний Qiwi, куда входит и Киви Банк, перестали работать платежные сервисы. В частности, пользователи не могут вывести свои деньги с электронных кошельков. Их пополнение тоже недоступно. Не работает и платежная система Contact. Она позволяла переводить средства за рубеж.

Кроме того, терминалы Qiwi в Москве и других городах перестали принимать платежи, а сам банк объявил о закрытии офисов. "Офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани сейчас закрыты. Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам", – отметили в организации.



Что важно знать клиентам?

Киви Банк участвовал в системе страхования вкладов. Поэтому вкладчикам их возместят в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности. По предварительной оценке, страховая ответственность перед клиентами банка составляет 4,6 миллиарда рублей. Выплаты гражданам должны начаться не позднее чем 6 марта. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

Вместе с тем в ЦБ объяснили, что средства, которые хранились на электронных кошельках пользователей, не застрахованы по системе вкладов.





пресс-служба ЦБ РФ Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества. По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан.

Владельцам кошельков рекомендовано обратиться в Агентство по страхованию вкладов, чтобы написать заявление на получение средств. Его нужно подкрепить документами, подтверждающими наличие денег в Киви Банке. Запрос рассмотрят в течение 30 рабочих дней.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 заявил, что процедура возврата средств с электронного кошелька сложнее, чем по вкладам.





Андрей Бархота эксперт финансового рынка С ними будет сложнее, потому что прецедентов с возмещением денег участникам по кошелькам нет... По-видимому, это потребует больше времени, чем по вкладам. Поскольку есть кошельки, которые создавались незаконно, по чужим данным.

В то же время проблем с возвратом средств по вкладам не возникнет, считает специалист. "В Киви Банке можно выделить депозиты, большая часть – это физлица, то есть вклады населения, которые подпадают под системы страхования вкладов", – пояснил он.

Вместе с тем эксперт напомнил, что отзыв лицензии у банка не освобождает заемщиков от выплат по кредиту. Кроме того, у россиян могут возникнуть проблемы с совершением покупок и получением услуг там, где использовался платежный сервис Киви Банка, отметил Андрей Бархота. Однако компании в состоянии быстро перестроиться и перейти на обслуживание в других организациях, тем более что в век цифровизации многие вопросы легко решить в пару кликов, заключил специалист.

