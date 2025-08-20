Эксперт Остапкович: ЦБ может оставить ключевую ставку на уровне 18% в сентябре 2025 года

Банк России может резко понизить ключевую ставку с 18 до 16% в начале осени, предполагают некоторые эксперты. Насколько вероятен этот сценарий и к каким последствиям это может привести, разбиралась Москва 24.

Устойчивая тенденция?

Банк России снизит ключевую ставку с 18 до 16% на очередном заседании совета директоров 12 сентября, предположила инвестиционный советник Юлия Кузнецова. При этом она напомнила, что 25 июля регулятор также уменьшал минимальный процент по кредитам сразу на два пункта – с 20 до 18%.

"Столь значительное снижение ставки – признак уверенности регулятора в снижении инфляционных рисков", – объяснила эксперт.





Юлия Кузнецова инвестиционный советник Динамика снижения темпов роста цен в июне, июле и в августе – сигнал того, что политика ЦБ дает результаты. Если макроэкономическая статистика в ближайшие месяцы подтвердит устойчивость этой тенденции, вероятность повторного снижения ключевой ставки на два процентных пункта к следующему заседанию весьма высока.

В конечном итоге регулятор будет руководствоваться актуальной ситуацией на внутреннем рынке страны. По словам Кузнецовой, учесть предстоит колебания в стоимости товаров и услуг, "поведение" рубля, а также общее состояние российской экономики.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина допускала, что ключевая ставка в 2025 году может как снизиться, так и сохраниться. Первый сценарий воплотим при условии "стабилизации инфляции, инфляционных ожиданий на низком уровне и отсутствии новых инфляционных шоков".

Набиуллина также отметила, что жесткая кредитно-денежная политика позволяет ожидать замедления инфляции. Если такие меры сохранятся, инфляционные показатели вернутся к 4% в 2026 году. При этом к концу третьего квартала 2025-го она должна снизиться до 8,5%, спрогнозировал регулятор.

Предел падения

Реалистичным снижение ключевой ставки до 16% назвал в разговоре с Москвой 24 научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако он не исключил, что Центробанк может оставить показатель и на уровне нынешних 18%.

"Многое будет зависеть от показателей недельной инфляции до заседания ЦБ 12 сентября. Сейчас, например, наблюдается ее замедление. Это происходит потому, что появился урожай плодоовощной продукции и ее стоимость сезонно уменьшилась. Но чтобы упала ключевая ставка, инфляция должна замедлиться применительно ко всем товарам и услугам. Посмотрим, будет ли это в начале осени", – указал Остапкович.





Георгий Остапкович научный руководитель центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Проинфляционных факторов сейчас гораздо больше. Например, дорожает бензин, а это влияет на цены продуктов, ведь их нужно как-то перевозить. Плюс в стране практически нулевая безработица, поэтому правила диктуют не работодатели, а соискатели. Они, в частности, просят себе повышенную оплату труда. Компании же, чтобы потянуть расходы, опять же, увеличивают цены на продукцию. В этих условиях вероятнее, что минимальный процент по кредитам не изменится.

В свою очередь, эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил Москве 24, что ЦБ целесообразнее понизить ключевую ставку. В пользу такого решения говорит снижение доходности бизнеса, вызванное высокой стоимостью кредитов.

Кроме того, государству необходимо девальвировать национальную валюту. Поэтому стоимость доллара до конца 2025 года должна вырасти до 95 рублей, считает специалист.

"Когда рубль слишком крепкий, доходы от экспорта небольшие. А у нас каждый месяц растет дефицит бюджета. Если не принять мер, то в случае резкого падения цен на нефть, например, доходы упадут еще сильнее", – пояснил Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Есть зависимость: чем выше реальная процентная ставка (ключевая ставка за вычетом инфляции), тем более привлекательна валюта той или иной страны. Следовательно, при снижении реальной процентной ставки инвесторы будут вкладываться в покупку рубля реже, а его курс ослабеет.

Рассуждая о минимально возможной ключевой ставке, эксперт не исключил, что в перспективе ближайших 18–24 месяцев показатели могут достичь 9%. Однако этот сценарий воплотим лишь при нормализации международной обстановки. Как следствие, иностранные инвесторы станут более активными, а национальная валюта укрепится, заключил специалист.

