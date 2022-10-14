Эксперт рассказал, изменится ли качество продукции Danone в РФ

Французская компания Danone объявила о планах передать фактический контроль над своим бизнесом в России. На территории страны она занимается производством молочной и растительной продукции. Разбираемся, как это решение повлияет на отечественных потребителей.



В интересах потребителей и партнеров?

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Компания Danone 14 октября опубликовала у себя на сайте заявление о планах отказаться от своего российского подразделения. В тексте отмечается, что передача фактического контроля над локальным бизнесом в РФ – лучший вариант для непрерывности его работы в долгосрочной перспективе, а также "в интересах сотрудников, потребителей и партнеров". Не исключено, что сделка может привести к снижению стоимости активов компании до миллиарда евро, добавили в Danone.





из заявления Danone После закрытия сделки, которая должна быть одобрена регулирующими органами, произойдет деконсолидация бизнеса свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России.

Расположенный в Липецкой области завод компании продолжает работать в штатном режиме, сообщили в администрации региона. Отмечается, что закрывать или приостанавливать производство не планируется. То же самое касается и завода Danone в Самаре.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что изменений в работе производства в ближайшие несколько месяцев не предвидится. Комбинат "Эдельвейс", который является казанским филиалом Danone, также работает в привычном графике.

"За ситуацией следим, связывались с предприятием сегодня. Оно работает в обычном режиме, как для сотрудников, так и для потребителей ничего пока не меняется", – подчеркнули в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Ранее французская компания перестала импортировать в РФ продукцию Evian и Alpro. Под этими брендами производятся минералка и напитки на растительной основе. Тогда в Danone пояснили, что приняли решение переориентировать бизнес на российском рынке под молочную продукцию, а также детское и лечебное питание.



Качество не пострадает?

Генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов заявил, что передача контроля над бизнесом Danone в РФ никак не отразится на конечном потребителе.





Артем Белов генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Потребителя данное заявление никоим образом не затрагивает: компания продолжает операционную деятельность, заводы работают, рабочие места сохранены, продолжаются бесперебойные поставки продукции. Поэтому покупатель не заметит никаких изменений.

По его словам, данное заявление было сделано, чтобы предупредить акционеров, поскольку Danone является публичной компанией. "В данный момент нет понятного механизма, как будет реализовано данное намерение – через механизм передачи менеджменту или поиска стратегического инвестора – и когда это может быть сделано", – добавил Белов.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович в разговоре с Москвой 24 предположил, что после передачи прав новому собственнику продукция Danone, возможно, изменит логотип и будет выходить под другим названием. "Но это меньше всего должно волновать потребителей. Все будут смотреть на цену и качество", – отметил он.

Не исключено, что в первое время работы под новым управлением качество продукции может измениться, добавил экономист.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Сложности могут быть только на первых порах. Со временем новый собственник сможет выстроить технологический и маркетинговый процесс. Тем более, как правило, права на иностранные компании переходят таким же крупным производителям, которые давно на рынке, только в России.

Ранее сообщалось, что в РФ было окончательно остановлено производство напитков корпорация PepsiCo Inc. В частности, речь идет о Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda.

