Эксперт спрогнозировал стабилизацию курса рубля в сентябре

Банк России с 10 августа не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Минфина. Ряд экспертов уверены: власти пошли на эту меру, чтобы остановить ослабление рубля, которое наблюдается этим летом. Разбираемся, когда курс национальной валюты может стабилизироваться.

Спасение рубля

С 10 августа Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина РФ. Такой режим продлится до конца 2023 года. В то же время ЦБ продолжит продавать ее по операциям с деньгами Фонда национального благосостояния, сообщил регулятор.

В начале августа курс доллара превысил отметку в 97 рублей впервые с марта 2022 года. Евро на Мосбирже торгуется в районе 107 рублей. Министр финансов РФ Антон Силуанов связывал ослабление курса с торговым балансом – притоком и оттоком валюты в страну и из нее.

"Плюс лето – время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет", – сказал глава ведомства в интервью ТАСС.

В то же время Силуанов подчеркнул, что ослабление рубля не связано с продажей иностранных компаний в России. По его словам, объем вывода валюты из РФ по таким сделкам не может превышать 1 миллиард долларов в месяц. Для рынка это не критичный показатель, отметил министр.

Судьба курса

Благодаря решениям Центробанка и другим рыночным факторам курс рубля может стабилизироваться уже в сентябре. Но говорить об укреплении национальной валюты пока рано, рассказал Москве 24 кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

К чему привело ослабление? Основное последствие – рост цен, предупредил Бадалов. Происходит подорожание как импортных, так и отечественных товаров, связанных с зарубежными сырьем и комплектующими. Однако это не единственная проблема, отметил эксперт.





Лазарь Бадалов кандидат экономических наук Ослабление нацвалюты в общем сказывается на финансовой стабильности. Сейчас рубль активно используется во внешнеэкономической деятельности, в международных расчетах с нашими торговыми партнерами. Но в условиях изменчивости курса проводить такие операции крайне сложно.

"Если такая ситуация сохранится, бизнесу придется отказываться от нашей валюты в пользу другой – например, юаней. А использование рубля во внешнеэкономической деятельности сейчас необходимо", – пояснил экономист.

Какие меры принимаются? Одно из решений для стабилизации ситуации с курсом – повышение ключевой ставки в июле на один процентный пункт и ее возможное дальнейшее увеличение в сентябре. При этом в первую очередь эта мера направлена на борьбу с инфляцией, уточнил Бадалов.

"Также в конце июля ЦБ анонсировал продажу юаней, а с 10 августа приостановил действие бюджетного правила, связанного с покупкой валюты на внутреннем рынке. Все это делается для того, чтобы стабилизировать ситуацию и не оказывать давление на курс рубля", – сказал специалист.

Какие прогнозы? Действия Центробанка и ситуация на рынке помогут стабилизировать валюту в ближайшем будущем, указал Бадалов.





Лазарь Бадалов экономист, кандидат экономических наук Факторы, которые ослабляли рубль, осенью будут работать в меньшей степени. Снизится спрос на импорт, подойдет к концу летний период отпусков. Это тоже играло определенную роль, так как поездки за границу требовали покупки валюты. Подошел к концу и период дивидендных выплат.

Эти факторы, а также поддержка ЦБ помогут курсу стабилизироваться как минимум к сентябрю. Но говорить о существенном укреплении пока рано. Задача ЦБ сейчас – бороться не за крепкий рубль, а за стабильность курса, заключил экономист.

