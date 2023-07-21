Кредиты, цены и спрос: как повышение ключевой ставки отразится на россиянах

Центральный банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых. Регулятор не прибегал к таким действиям с февраля прошлого года. Вместе с тем глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключила вероятность дальнейшего роста ключевой ставки. Рассказываем подробности и выясняем, как это отразится на жизни россиян.



Ставка растет

В пятницу, 21 июля, советом директоров ЦБ РФ было принято решение о пересмотре ключевой ставки с 7,5 до 8,5% годовых. В регуляторе пояснили, что темпы роста цен превысили целевые 4% в годовом выражения и продолжают набирать обороты. Вместе с тем увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в частности, на фоне ограниченности свободных трудовых ресурсов.





из сообщения Центрального банка РФ Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.

Регулятор прогнозирует, что годовая инфляция может достигнуть показателя 5,0–6,5% в 2023 году и откатиться назад, к 4%, в следующем году. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что в перспективе ключевая ставка снова может быть повышена.

"Если посмотреть на наш прогноз ключевой ставки, то по нижней границе возможно, что нынешнее повышение будет достаточным, но, на наш взгляд, более вероятным является повышение ставки на будущих заседаниях", – отметила она.

Набиуллина добавила, что 21 июля регулятор обсуждал повышение ставки до 75 или 100 базисных пунктов. "С учетом анализа ситуации, оценки всех балансов и рисков мы приняли решение, что повышение ставки на 100 базисных пунктов будет более оптимальным решением", – уточнила она.



К чему готовиться россиянам?

Ключевая ставка в России не поднималась с февраля 2022 года. Эксперты из Деньги 24 рассказали, как решение Центробанка пересмотреть ее в большую сторону может отразиться на жизни россиян.

Зачем нужно было увеличивать ключевую ставку? Быстрый рост цен стал главной причиной для такого решения. Как следствие, теперь кредиты и товары станут дороже, спрос на них снизится. Это, в свою очередь, может замедлить инфляцию. Правда, ее показатель сейчас во многом имеет немонетарный характер. Проще говоря, в большей степени все зависит от курса российской национальной валюты и подорожания импорта, а не от спроса на кредиты.

Рубль подрастет? Что касается рублевых активов, то их доходность должна увеличиться. Однако иностранных покупателей сейчас мало. Поэтому приток валюты в Россию из-за повышения ставки вряд ли произойдет. При этом рублю может помочь налоговый период на предстоящей неделе.

Что изменится для россиян? Кредитные ставки вырастут. На сегодняшний день на них и так большой спрос, но банки постараются заработать на сложившейся ситуации еще больше денег. При этом также подрастут ставки по депозитам.

Выгодно ли это государству? Повышение ключевой ставки в финансовом плане скорее не выгодно государству. Потому что это означает рост расходов из бюджета на субсидирование ставок по кредитам гражданам и бизнесу, например, для льготной ипотеки.

Почему ставку нельзя просто снизить? Подобное пытались реализовать в Турции, но хороших результатов это не дало. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган давил на местный ЦБ, принуждая все время снижать ставку. Однако это не привело к удешевлению кредитов для граждан и бизнеса. Более того, в рамках постоянно растущей инфляции Турция потратила порядка 200 миллиардов долларов для стабилизации курса лиры.

