Небольшой снег и до 6 градусов мороза ожидаются в Москве 15 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в понедельник, 15 декабря, составит от 4 до 6 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, местами – небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 4 до минус 9 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

Вместе с тем в регионе будет дуть юго-западный, южный ветер, скорость которого составит 1–6 метров в секунду, в некоторых районах порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что сугробы могут появиться в столице в последние дни декабря. По его словам, в канун Нового года в город прорвется циклонический вихрь.

Также он отметил, что уже во вторник, 16 декабря, в Москву придет потепление. В связи с этим температура может подняться до плюс 3 градусов, а снег подтает к выходным.

