Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще три БПЛА, летевших в сторону Москвы, в ночь на понедельник, 15 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы города.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении еще нескольких дронов на подлете к Москве. На месте падения фрагментов БПЛА также работали экстренные службы.

В связи с этим приостанавливали работу столичные аэропорты Домодедово и Жуковский. Сейчас они возобновили прием и выпуск самолетов.