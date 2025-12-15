15 декабря, 04:52Происшествия
Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО ликвидировали еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы, в ночь на понедельник, 15 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
Мэр добавил, что на месте падения обломков дрона работают экстренные службы города.
Ранее Собянин сообщал , что на подлете к городу были сбиты еще несколько беспилотных летательных аппаратов. Их общее число достигло шести. На местах падения фрагментов работали сотрудники экстренных служб.
В связи со сложившейся ситуацией была временно приостановлена работа столичных аэропортов Домодедово и Жуковский. В настоящее время авиагавани возобновили прием и отправку воздушных судов.