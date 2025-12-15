Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы, в ночь на понедельник, 15 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков дрона работают экстренные службы города.

Ранее Собянин сообщал , что на подлете к городу были сбиты еще несколько беспилотных летательных аппаратов. Их общее число достигло шести. На местах падения фрагментов работали сотрудники экстренных служб.

В связи со сложившейся ситуацией была временно приостановлена работа столичных аэропортов Домодедово и Жуковский. В настоящее время авиагавани возобновили прием и отправку воздушных судов.