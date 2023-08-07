Курс доллара превысил 97 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: 123RF/kadirorhan

Курс доллара на Московской бирже превысил 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

К 10:46 по московскому времени курс доллара составлял 97,01 рубля. В 10:53 американская валюта замедлила рост и торговалась на уровне 96,65 рубля.

По данным торгов, в это же время курс евро рос до 106,2 рубля. В свою очередь, юань поднялся до 13,416 рубля.

Согласно данным Московской биржи, доллар на 07:07 7 августа вырос на 49 копеек, составив 96,17 рубля. В свою очередь, евро подорожал на 4 копейки, до 105,65 рубля. Кроме того, китайская валюта поменялась не сильно и торговалась в районе 13,34 рубля.

До этого сообщалось, что курс доллара поднялся до 95 рублей. Такой показатель зафиксировали впервые с марта 2022 года. Стоимость валюты США расчетами на 11:59 4 августа по московскому времени снизилась на 10 копеек, до 94,89 рубля.

Курс доллара вырос до 95 рублей впервые с марта 2022 года