Курс доллара в начале торгов вырос до 96,17 рубля

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Курс рубля в начале торгов снизился по отношению к доллару и мало поменялся в паре с юанем, следует из данных Московской биржи.

Доллар, по данным на 07:07, вырос на 49 копеек, составив 96,17 рубля. Евро подорожал на 4 копейки, до 105,65 рубля. Юань поменялся не сильно и торговался в районе 13,34 рубля.

Ранее курс доллара поднялся до 95 рублей, такой показатель был зафиксирован впервые с марта прошлого года. Отмечалось, что стоимость валюты США снизилась на 10 копеек, до 94,89 рубля. Стоимость евро составила 103,78 рубля, прибавив 55 копеек. Юань вырос незначительно, на 6 копеек, – до 13,18 рубля.

Как ранее следовало из финансовых рисков ЦБ, падение курса рубля произошло из-за снижения продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%. Незначительное влияние на месячную динамику курса рубля также оказали внутриполитические события 23–25 июня.



Курс доллара вырос до 95 рублей впервые с марта 2022 года