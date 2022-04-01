Эксперт рассказал, опустятся ли ценники в магазинах вслед за укреплением рубля

За последнюю неделю рубль продемонстрировал уверенный рост по отношению к доллару и евро. Аналитики дают обнадеживающие прогнозы, что национальная валюта и дальше будет укреплять свои позиции. Разбираемся, с чем это связано, как долго продлится рост рубля и приведет ли это к понижению ценников в магазинах.



Отыграли назад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отечественная валюта заметно укрепила свои позиции за последние дни, показав уверенный рост. В частности, 1 апреля в ходе торгов на Мосбирже доллар впервые с 23 февраля опустился ниже 81 рубля. Такую же тенденцию продемонстрировал и курс евро. В пятницу он опустился до 92,04 рубля.



Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не исключил, что рубль и дальше будет укрепляться. По его словам, с учетом ограничений на использование, вывоз и покупку валюты, временно введенных в РФ, а также на фоне падения отечественного импорта курс доллар может опуститься до значений 50 и 30 рублей.





Алексей Антонов аналитик Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти, исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции.

Вместе с тем директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что Россия якобы ведет "искусственное накачивание" национальной валюты. По ее словам, сегодня рубль нельзя считать индикатором, адекватно отражающим ситуацию в российской экономике. В Кремле с таким заявлением не согласились. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на рубль можно ориентироваться.

Ранее американский инвестор Адам Таунсэнд признал, что российская валюта смогла отыграть весь свой санкционный удар. Он добавил, что в РФ по сравнению со странами ЕС и Организацией экономического сотрудничества и развития уровень инфляции ниже.



Электроника и туризм

Цены на популярные товары начали снижаться в РФ после укрепления курса рубля

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал Москве 24, что товары в магазинах из-за укрепления рубля могут отыграть часть своего роста за прошедший месяц.





Александр Разуваев член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Это связано с тем, что трейдеры психанули и заложили в свои импортные товары сумасшедший курс – 150–200 рублей. Но теперь они видят, что такого курса не будет, соответственно, они пересматривают цены. Либо на текущий курс плюс 2%, либо ставят 90–100 рублей.

В свою очередь, руководитель комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский заявил Москве 24, что укрепившийся курс рубля не окажет значительного влияния на конечную стоимость туристических путевок внутри России.

"Цена, по которой путешественник покупает турпакет по России, имеет незначительную привязку к курсу. Курс в какой-то степени влияет на себестоимость услуги, но конечная цена формируется исходя из спроса", – пояснил эксперт.

По его прогнозу, в этом году сформируется высокий спрос именно на внутренний туризм. К 1 апреля туроператоры в России реализовали около трети всех туров на летний сезон, уточнил представитель РСТ. При этом укрепление курса рубля может снизить стоимость турпакетов за рубеж, считает эксперт.



Советы экономистов

Александр Разуваев полагает, что вскоре Банк России приступит к постепенному снижению ключевой ставки до 14–15% к концу года, что сделает кредиты более доступными для населения.





Александр Разуваев член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Пока ставки высокие, положите сбережения на рублевый депозит на три месяца.

"Если у вас есть лишние деньги, имеет смысл купить акции, чтобы уже в июле получить годовые дивиденды. Ориентироваться стоит на акции компаний, которые в первую очередь завязаны на внутренний рынок, например Мосэнерго или "Русгидро", у которой экспорт только в Китай. Все то, что не связано с экспортом в недружественные страны и санкциями", – сказал экономист.

По его мнению, государственные компании, такие как "Русгидро", "Газпром", Сбер, "Роснефть", будут за собственные деньги покупать бумаги на Мосбирже и поддерживать таким образом капитализацию.

